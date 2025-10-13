Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 13 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El directo del Córdoba CF, el inicio del montaje de las instalaciones de Flora 2025 y el ambiente en la ciudad por el puente festivo centran la actualidad

Comienza el montaje de las instalaciones de Flora 2025

Comienza el montaje de las instalaciones de Flora 2025 / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Córdoba CF se mide a las 20.30 horas con la Cultural Leonesa en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y te contamos el minuto a minuto en nuestro directo. Por otro lado, los artistas que participan en Flora ya han empezado a montar sus instalaciones en los distintos rincones de la ciudad. Mientras tanto, cordobeses y turistas han llenado las calles de la capital en un lunes de puente festivo por el 12 de octubre que ha coincidido con el regreso de la primera hermandad participante en el Magno Vía Crucis a su templo. Eso ha generado una gran expectación en el casco histórico.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

España

Internacional

