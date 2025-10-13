La actualidad del lunes 13 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo del Córdoba CF, el inicio del montaje de las instalaciones de Flora 2025 y el ambiente en la ciudad por el puente festivo centran la actualidad
El Córdoba CF se mide a las 20.30 horas con la Cultural Leonesa en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y te contamos el minuto a minuto en nuestro directo. Por otro lado, los artistas que participan en Flora ya han empezado a montar sus instalaciones en los distintos rincones de la ciudad. Mientras tanto, cordobeses y turistas han llenado las calles de la capital en un lunes de puente festivo por el 12 de octubre que ha coincidido con el regreso de la primera hermandad participante en el Magno Vía Crucis a su templo. Eso ha generado una gran expectación en el casco histórico.
- En directo | El Córdoba CF busca la segunda victoria consecutiva ante la Cultural Leonesa
- Los concursantes de Flora entran en fogones para cocinar su arte
- El puente y el Magno Vía Crucis llenan hoteles y restaurantes de Córdoba durante el sábado
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Comienza el regreso de las cofradías a sus templos tras el Magno Vía Crucis
- Transportes inicia la instalación de pantallas 'antirruido' en la carretera del Aeropuerto
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- El Aeropuerto de Córdoba recibió más de 3.000 pasajeros en septiembre
Provincia
- Indignación en Montilla por el ataque a 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', una obra emblemática de José Garnelo
- Una inversión de 5,2 millones para recuperar el casco histórico de Cabra y el entorno del Junquillo
Cultura
- Moda, arte efímero y urbano: Villa del Río viste de arte cada rincón de su casco urbano
- Regresa la programación de Afoco con las muestras 'Exploraciones en Color' y 'Cajón de sastre'
Andalucía
- Andalucía avanza para ser en 2039 la región española con mayor volumen de agua regenerada
- Salud comienza a vacunar este martes frente a la gripe y la covid: estos son los grupos prioritarios
España
- El Gobierno propone subir la cuota de los autónomos entre 11 y 200 euros al mes en 2026
- Sondeo GESOP: El 60% de los españoles piden elecciones si Sánchez no puede aprobar los Presupuestos
Internacional
