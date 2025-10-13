Tras un fin de semana cofrade, ahora el arte floral es el protagonista de Córdoba y de la agenda informativa. Hoy comienza Flora, el festival internacional de arte floral, con el montaje de las instalaciones. En su octava edición, cinco artistas florales debatirán sobre el Futuro. Por otra parte, el Córdoba CF se disputará esta tarde un nuevo duelo en casa ante la Cultural Leonesa. Con optimismo, los blanquiverdes buscan la segunda victoria de la temporada. Y en otro orden en cosas, ayer se celebró el Día de la Hispanidad y de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En este día la Comandancia de Córdoba hizo balance de un año en el que acumulan más de 1.200 detenidos en la provincia, 1,5 toneladas de droga incautada y más de 70 operaciones.

