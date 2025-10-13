La actualidad del lunes 13 de octubre
El inicio del festival Flora, la previa del Córdoba CF y el balance de la Guardia Civil en el día de su patrona centran la crónica del día festivo
Tras un fin de semana cofrade, ahora el arte floral es el protagonista de Córdoba y de la agenda informativa. Hoy comienza Flora, el festival internacional de arte floral, con el montaje de las instalaciones. En su octava edición, cinco artistas florales debatirán sobre el Futuro. Por otra parte, el Córdoba CF se disputará esta tarde un nuevo duelo en casa ante la Cultural Leonesa. Con optimismo, los blanquiverdes buscan la segunda victoria de la temporada. Y en otro orden en cosas, ayer se celebró el Día de la Hispanidad y de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En este día la Comandancia de Córdoba hizo balance de un año en el que acumulan más de 1.200 detenidos en la provincia, 1,5 toneladas de droga incautada y más de 70 operaciones.
- Flora reflexiona sobre el futuro y se marca como reto batir récord de visitas
- El Córdoba CF busca en El Arcángel el impulso definitivo ante la Cultural Leonesa
- Día de la Guardia Civil: incautadas más de 1,5 toneladas de droga y 1.628 detenidos en el último año
- María Van den Eynde, directora de Flora: "Nuestro objetivo es que dentro de unos años Córdoba sea referencia de ciudad en lo botánico"
- Transportes inicia la instalación de pantallas ‘antirruido’ en la carretera del Aeropuerto
- Ayuntamiento y cofradías realizan una valoración "muy positiva" del Magno Vía Crucis
- Una treintena de pasos del Magno Vía Crucis lucen en la Mezquita-Catedral
- Momento histórico tras el Magno Vía Crucis: así fue el cara a cara de las Vírgenes de la Esperanza y la Paz
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- Dos activistas arrojan pintura al cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', del pintor montillano José Garnelo
- Andalucía anuncia "un plan integral" por la crisis de los cribados que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero
- Las Fuerzas Armadas desfilan en Madrid con Abascal ausente y los abucheos a Sánchez alejados a 100 metros
