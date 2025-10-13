Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 13 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El inicio del festival Flora, la previa del Córdoba CF y el balance de la Guardia Civil en el día de su patrona centran la crónica del día festivo

Los cinco artistas florales se reunieron ayer en el Palacio de Congresos antes del inicio el festival.

Los cinco artistas florales se reunieron ayer en el Palacio de Congresos antes del inicio el festival. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Tras un fin de semana cofrade, ahora el arte floral es el protagonista de Córdoba y de la agenda informativa. Hoy comienza Flora, el festival internacional de arte floral, con el montaje de las instalaciones. En su octava edición, cinco artistas florales debatirán sobre el Futuro. Por otra parte, el Córdoba CF se disputará esta tarde un nuevo duelo en casa ante la Cultural Leonesa. Con optimismo, los blanquiverdes buscan la segunda victoria de la temporada. Y en otro orden en cosas, ayer se celebró el Día de la Hispanidad y de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En este día la Comandancia de Córdoba hizo balance de un año en el que acumulan más de 1.200 detenidos en la provincia, 1,5 toneladas de droga incautada y más de 70 operaciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Toros

Cultura

Provincia

Campo

Andalucía

España

