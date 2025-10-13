El puente y el Magno Vía Crucis llenan hoteles y restaurantes de Córdoba durante el sábado

Los hoteleros y restauradores de Córdoba capital han realizado una valoración positiva del puente del 12 de octubre que ha contado en esta ocasión con el aliciente añadido de la celebración del Magno Vía Crucis el sábado. Ese fue el día grande, según la estimación de las patronales Hostecor (hostelería) y Aehcor (alojamientos).

Durante el sábado estuvo todo lleno en Córdoba, pero el puente ha flojeado en los demás días, especialmente a partir del domingo. Según Elena Rizos, presidenta de Aehcor, la ocupación el viernes estuvo al 80%, algo por encima de las previsiones iniciales. El sábado hubo un lleno total "tanto en los pequeños como en los grandes, lo que fue todo un éxito para la ciudad". A partir del domingo, por contra, la ocupación se quedó "descolgada" según Aehcor.

Hostelería y restauración

En la hostelería y restauración se repitió este patrón. Jesús Guerrero, presidente de Hostecor, calificó como "maravilloso" el Magno Vía Crucis, que hizo que los establecimientos estuvieran llenos de forma genérica en toda la ciudad, pero solo el sábado. "Lo malo fue no poder ampliarlo hasta el lunes, se cortó ahí", declaró. En resumen, "el viernes y el domingo se han quedado cortos", dijo Guerrero.

Turistas y cordobeses en la Mezquita-Catedral tras el Vía Crucis. / Chencho Martínez

Además, Hostecor señaló las dificultadas para acceder al primer anillo de establecimientos durante el Magno Vía Crucis, justo los restaurantes que se encuentran más pegados a la Mezquita-Catedral y la carrera oficial. La Policía Local vetó el acceso a las calles de una amplia zona y solo podían entrar los residentes, quienes tuvieran plaza en la carrera oficial y los clientes de restaurantes y hoteles. Para eso disponían de un código QR que permitía el paso.