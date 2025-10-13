El PSOE de Córdoba denuncia la "política de brazos caídos" del PP ante el aumento de personas sin hogar

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado "la inacción y la política de brazos caídos del Gobierno local del PP en la capital ante el aumento de las personas sin hogar en la capital, máxime desde que abandonó el trabajo realizado por la Mesa de Sinhogarismo para no volver a preocuparse por aumentar las plazas en albergues de una manera estable, limitándose a incrementar el número de ellas cuando las condiciones climáticas son extremas.

Esta falta de atención y los escasos recursos que pone a disposición el Ayuntamiento para ofrecer un techo donde pasar la noche a quien carece de él, hace que el número de personas que atienden las asociaciones y entidades que trabajan en la calle sea cada vez mayor, según expone Moya, que aduce que la Casa de Acogida Municipal “hace tiempo que se quedó pequeña para atender a la población sin hogar en nuestra ciudad, por lo que necesita de los recursos de entidades que complementen las plazas que oferta el Ayuntamiento”.

Reinserción social

Asimismo, arguye que tampoco dispone de una plantilla suficiente para atender a estas personas en una futura reinserción social, ya que la procedencia y circunstancias que rodean a cada persona en situación de calle son muy variadas y particulares; y requiere un enfoque y atención multidisciplinar que necesita de más plantilla.

La Red Co-habita, integrada por las entidades que dedican todo o parte de su personal voluntario a la atención a estas personas, mantiene los repartos de comida y bebida caliente en invierno y fresca en verano. Además, ofrecen un apoyo emocional y afectivo que no suelen tener con frecuencia. “Una vez más, el mayor peso del rescate a los más vulnerables en nuestra ciudad está en manos del voluntariado, dejando el Gobierno municipal de responsabilizarse de sus conciudadanos”, asevera la edil.