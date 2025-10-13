Sociedad
La Peña Flamenca del Campo de la Verdad vuelve a tener su sede en la Avenida de Cádiz
Las instalaciones están ubicadas en el número 77 de la vía
La Peña Flamenca del Campo de la Verdad ya tiene de nuevo su sede en la Avenida de Cádiz, en concreto en el número 77. Los integrantes de la asociación han anunciado la apertura de su sede tras adaptar un local. En la inauguración han participado guitarristas y cantaores que han colaborado desinteresadamente.
Los peñistas del Campo de la Verdad se han quejado de no haber recibido el apoyo de ninguna institución, por lo que han tenido que correr con todos los gastos de la apertura de su propio bolsillo.
El PSOE ya denunció la situación de la peña en abril de este año, cuando anunció que se quedaba sin local después de 15 años de permanecer en el mismo sitio. Por ello, pidió al Ayuntamiento que le cediera algún local público.
