Palomo Spain destaca entre siete firmas de moda española que apuestan por la internacionalización

Firmas de moda y joyería como Palomo Spain, Arturo Obegero, Simuero, Fátima Miñana, Paloma Wool, Juan Vidal o Rod Almayate han apostado por internacionalizar su propuesta seduciendo a prescriptores de moda internacionales, miembros de la realeza o artistas.

Son la cantera del diseño español, ese que resonó con fuerza en la historia de la moda con figuras como Cristóbal Balenciaga, Manolo Blahnik, Pertegaz o Paco Rabanne.

Estas son las coordenadas básicas de siete de estas firmas, a veces más conocidas fuera que dentro y fundadas por una generación de diseñadores que esgrime artesanía, vanguardia y un sello propio desde Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía o Asturias:

Palomo Spain. Si hay una firma española que ha sido capaz de aunar en un mismo camino estrategia comercial y diseño de autor que salte desde Nueva York a París, esa es la del diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo. Sus propuestas van de lo naíf a lo artesanal, rescatando formas femeninas que se readaptan a la figura masculina.

El desfile de Palomo Spain en la Madrid Fashion Week, en imágenes / EFE/Daniel González