Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 13 de octubre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Los latidos del silencio

Los latidos del silencio

Diario CÓRDOBA

Exposición fotográfica

‘Los latidos del silencio’

Luis González Palma, destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales, s/n.

De 11.00 a 18.00 horas.

Escultura

Sigue la muestra ‘Cosificando’

La autora cordobesa Elisa Ortega Montilla, afincada en Barcelona, ha seleccionado para esta exposición un total de 25 piezas, entre las que destacan esculturas de madera talladas a mano y combinadas con ropa interior reutilizada, fotografías, piezas de videoarte y dibujos.

CÓRDOBA. Sala Galatea.

Cabezas, 2.

De 11.00 a 1400 horas.

Exposición

Continúa ‘Escalas fractales’, de Jacinto Lara

El artista cordobés Jacinto Lara (Fernán Núñez, 1953) está estrechamente vinculado al concepto de fractales en su obra, especialmente en su faceta como pintor, escultor y grabador. Su trabajo a menudo explora estructuras repetitivas y patrones geométricos que se relacionan con la idea de fractales. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro UCOCultura.

Plaza de la Corredera, 40.

De 11.00 a 18.00 horas.

