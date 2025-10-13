Festival Internacional
Flora reflexiona sobre el futuro y se marca como reto batir récord de visitas
El montaje de las instalaciones supone el pistoletazo de salida de la octava edición del certamen, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y destaca por el aumento de propuestas culturales paralelas
No hay histeria en el seno de Flora horas antes de dar el pistoletazo de salida a una nueva edición. El Festival Internacional de las Flores arranca este lunes 13 de octubre su octava edición en Córdoba con el pulso controlado y el objetivo de mejorar -repetir, al menos- una edición como la del año pasado.
Los cinco artistas florales se reunieron anoche en el Palacio de Congresos en la víspera del inicio de los montajes de sus instalaciones. A través de sus creaciones reflexionarán sobre Futuro, el lema escogido por la organización en este 2025. "Hay diferentes futuros. El que tememos y el que soñamos. El que nos cuentan y el que debería ser. El que imaginan los artistas. El que diseñan los científicos. ¿Estamos inmersos ya en el post-futuro sin posibilidad de progreso? ¿O estamos a tiempo de poner en marcha un plan que mejore las expectativas?", se plantean desde Flora.
Las previsiones meteorológicas no parecen discutir esta edición. A priori, tampoco hará un calor asfixiante, con lo que Flora se permite el lujo de soñar con una nueva edición récord. La del año pasado alcanzó las 200.000 visitas -el máximo que permite el aforo y los horarios de los patios, según los cálculos de la dirección de Flora- y consiguió un crecimiento del 30% de los visitantes a las actividades paralelas. El impacto económico generado en la ciudad por la séptima edición de Flora alcanzó los 46,9 millones de euros, con una creación de 68 empleos en la provincia, según cifró un informe elaborado por el departamento de Economía de la Universidad Loyola.
Presupuesto
Para superarse, Flora ha contado con un presupuesto similar al de 2024: un poco más de 600.00 euros, de los que el Ayuntamiento de Córdoba financia 400.000. Esta cuantía se elevó considerablemente hace dos años (en 2022, eran 460.000 euros en total y el Consistorio aportaba la mitad). Este salto cualitativo significó que la propia organización considerase la edición del año pasado como la muestra más representativa de lo que buscan transmitir.
Aunque el escaparate de atracción sean las instalaciones florales de los cinco artistas, Flora llega acompañada con un programa de actividades paralelas con más de 100 propuestas que repiten el carácter multidisciplinar del festival: de la divulgación y la ciencia, pasando por el cine, la danza, la música y el arte.
Novedades
Entre las novedades de esta edición destacan los espectáculos de música, danza y audiovisual como el de Antonio Ruz, que presentará este mismo lunes en Caballerizas Reales Agro, un espectáculo de danza creado para la ocasión.
Además, en colaboración con la Delegación de Educación e Infancia, se convocará por primer año el certamen Flora Mini, un concurso para centros escolares, que será del 14 al 19 de octubre, con el objetivo de que alumnado y profesorado realicen una única instalación floral en su centro con materiales de desecho y reciclaje, inspirada en el tema de esta edición, Futuro.
Compromiso y calidad
El equipo organizador de Flora está curtido después de rebelarse contra dos ciclones en 2023. "Somos capaces de rehacernos rápido", presumen desde dentro. Flora emergió como la fuerza de la naturaleza que pretenden evocar, para mostrarse ante el público con el coraje y la serenidad de una magna flor de otoño. Nunca se ha visto empobrecida su puesta en escena. Ese compromiso es la garantía de calidad de un festival bien hecho y único en el mundo como es Flora, que Córdoba tuvo la suerte y el acierto de encajar desde el primer momento, como un espejo de contemporaneidad de sus patios en primavera.
Una corona para cinco artistas internacionales
Los cinco creadores que competirán en Flora 2025 por la corona de mejor artista floral son la mejicana apodada La Musa de la Flores (Patio del Reloj de la Diputación), la madrileña Paula Anta (Patio del Museo Arqueológico), el estadounidense Putnam Flowers (Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral), el brasileño Wagner Kreusch (Patio de las Columnas del Palacio de Viana) y el ciudadrealeño Ikefrana (Palacio de Orive). El certamen mantiene su fórmula habitual con un programa en dos actos marcado por el montaje de las instalaciones (del 13 al 16 de octubre) y la visita a la exposición floral (del 17 al 22 de octubre). El jurado fallará los premios durante la noche del viernes 17, tras visitar los cinco espacios. El primer premio está dotado con 25.000 euros y el segundo premio, con 10.000. Además, el público también podrá elegir su ganador a través de votaciones en la cuenta de Instagram del festival. Los cinco patios que acogerán las instalaciones florales permanecerán abiertos del 17 al 22 de octubre, en horario de 11.00 a 20.00 horas. La visita es gratuita y no precisa de reserva previa.
