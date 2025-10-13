Festival Flora 2025 Córdoba | Wagner Kreusch

Es para creer en la predestinación. O si no, ¿qué se puede esperar de un artista que ha nacido en Florianópolis? Pues ese es el caso del joven brasileño Wagner Kreusch. Pero no se trata solo de una de esas coincidencias que se prestan a la broma, porque su lugar de nacimiento, más allá del nombre, ha condicionado la trayectoria y filosofía de este artista floral como más adelante veremos. Al menos, Florianópolis está tan presente en la obra de Kreusch como el ambiente comercial londinense o la filosofía mística del arte japonés del ikebana, «el camino de la flor».

Desde florianópolis

Al respecto, y basándonos en su trayectoria, posiblemente en el proyecto que comenzará a montar a partir del 13 de octubre en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, llamado Río flotante, esté muy presente sus orígenes en la ciudad sureña de Brasil de Florianópolis, una mediana urbe algo por debajo del Trópico de Capricornio, en donde comienzan a sentirse las estaciones del hemisferio austral, en ese paso del clima tropical al de veranos e inviernos bien definidos, que en esta parte de América lo inundan todo de flores. La isla de Santa Catarina, donde se asienta la práctica totalidad de la ciudad; las 42 playas muchas de ellas vírgenes y desconocidas por el turismo, las dos grandes lagunas, el alto nivel de vida y de conciencia medioambiental de esta ciudad dentro de Brasil...

Todo ello tiene una Florianópolis que, según los expertos, «ha generado en el artistas una sensibilidad especial hacia los desastres ecológicos», más aún ante la amenaza que en Brasil sufren amplios entornos naturales.

Un peculiar centro de mesa realizado con girasoles. / CÓRDOBA

A esta primera pista sobre el montaje que realizará Wagner Kreusch en el Palacio de Viana hay que añadir sus principios en el arte floral. Hijo de florista, tras graduarse en diseño gráfico se mudó a Londres en 2011, en donde la organización de Flora nos recuerda que comenzó su andadura en el mundo de la botánica en un quiosco de flores de la estación londinense de Liverpool Street.

Sin embargo, su formación e influencia principal llega desde Japón, a través de la prestigiosa Escuela Sogetsu de Ikebana, con Shigeo Suga. Desde entonces, y ya convertido en maestro internacional, nos dice la organización de Flora que Kreusch «combina la práctica con la enseñanza de esta disciplina artística japonesa».

El Wagner Kreusch maestro

En 2013 comenzó a diseñar en Mcqueens para hoteles de cinco estrellas, llegando a ser director de la escuela, comenzando su peregrinaje por el mundo bien como aprendiz de culturas y artes, bien como maestro en las técnicas florales, especialmente las japonesas.

En 2017 pasó a cofundar la London Flower School, «una de las escuelas más relevantes del mundo en el ámbito floral», en la que «centra sus esfuerzos por visibilizar el trabajo floral como una forma de arte y herramienta de expresión personal», recuerda la organización de Flora. En la actualidad, su firma con sede en Londres ofrece servicios en tres líneas. La primera, de dirección creativa para floristerías y profesionales, proporcionando desde ideas para la mejora de las ventas a asesoramientos y formación de equipos creativos. En un segundo término, la enseñanza, con talleres adaptados a cada país y en todos los formatos, recordando en su web que «todos los servicios de enseñanza están disponibles internacionalmente». Y en el tercer capítulo, la propia gestión de eventos con diseños a medidas, desde cenas pequeñas a grandes celebraciones, pasando por esculturas florales para eventos privados y corporativos.

Obra con la que Kreusch reivindicó el equilibrio oculto natural de raíces y hongos bajo el suelo. / CÓRDOBA

El primer encuentro flora infantil

Otra pista sobre el trabajo que presentará en Córdoba nos lo aporta el taller jugando con agua, que ofrecerá dentro del ciclo Encuentros flora, el 14 de octubre a partir de las 18.00 horas, en el propio Palacio de Viana, en donde estará levantando su instalación. Y es que se trata del primer taller que imparte un participante de Flora en sus ocho ediciones, destinado a un público tan importante como a veces olvidado en el certamen: el infantil. Así, el consagrado profesor de artes florales a nivel internacional bajará de los altos estrados para centrar sus enseñanzas, precisamente, en los más pequeños aficionados (a partir de 7 años), a los que mostrará cómo convertir materiales botánicos en recipientes y dispositivos para manipular y jugar con el agua. Eso sí, para la actividad hay que reservar previamente en www.festivalflora.com.

Wagner Kreusch levantará su instalación en un entorno complejo por su amplitud y los elementos arquitectónicos que rodean al Patio de las Columnas del Palacio de Viana, así como los estanques lineales de la fuente central, todo ello un reto para cualquier diseñador floral. De hecho, en el Patio de las Columnas se han visto algunas de las creaciones más arriesgadas en Flora, un recinto que parece predestinado a albergar artistas asiáticos (en tres ocasiones) y americanos, como en el caso de Kreusch tras la participación el pasado año de la canadiense Coyote Flowers.

En todo caso, la crítica internacional ha aplaudido a Wagner Kreusch por «la fuerza visual y escultórica de sus composiciones», destacándose también «la importancia de la conciencia en la figura del artista floral, con la esperanza de que más personas puedan experimentar su poderoso potencial sanador y comprometerse con la fragilidad de nuestros entornos naturales». Algo que, previsiblemente, se podrá apreciar ya desde el montaje el 13 de octubre en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, y con todo el trabajo terminado entre el 17 y el 22 de octubre.