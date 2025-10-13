Festival Flora 2025 Córdoba | Paula Anta

Quizá no sea la artista de mayor conocimiento y experiencia floral, aunque sin duda es la más ecléctica y vanguardista en sus esculturas e instalaciones. Se trata de Paula Anta (Madrid, 1977), caracterizada por «mostrar el significado de cada paisaje como un hecho cultural en sí mismo», explica la organización del certamen.

Paula Anta expondrá en Flora 2025 en el Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba, en uno de los dos grandes patios del histórico Palacio de los Páez de Castillejo, dependencias que tras un único año de ausencia en Flora por parte del Arqueológico vuelve a ser el buque insignia de la participación de la Junta de Andalucía en este certamen.

En este entorno, Anta hará valer su carácter de artista de vanguardia en la que explora entre «la relación entre la naturaleza y la artificialidad, unida a las estructuras creadas por el hombre, la historia y el viaje», que vienen a configurar «el camino de su obra», explica la organización del certamen. De su trabajo se sigue destacando tras el paso de los años series como Khamekaye (2018), L’architecture des Arbres (2013) o Paraísos artificiales (2008).

Khamekaye

Aún en 2021, su colección Khamekaye reivindicaba en la sala La Fragua, con la organización del Ministerio de Cultura, aquellas limpias playas de la Grande-Côte, una sección del litoral senegalés desde el norte de Dakar hasta la desembocadura del río Senegal de dunas y fuertes vientos, entre las que, de tanto en tanto, se distinguían estructuras compuestas por ramas, plásticos, redes de pesca, vegetación... «Objetos caóticos e informes a simple vista» cuya presencia en un lugar azotado por el agua, el salitres y la arena, sin embargo, «hacen brotar la curiosidad para descubrir qué son y qué hacen clavados en ese lugar concreto». Un caos de estructuras enmarañadas que sin embargo conforman «criaturas fantásticas, seres concretos, con brazos, cuerpos, cabezas, en movimiento, en grupo, incluso en escorzo», valoraban los críticos de esta serie artística.

Fotografía de la autora de una de las estructuras que inspiraron su colección 'Khamekaye'. / CÓRDOBA

La organización recuerda que a nivel internacional Paula Anta ha expuesto su obra en espacios como la antigua Residencia de los Embajadores de España (Washington DC), el Nobel Prize Museum (Suecia), la Bienal de Dakar en Museo Boribana (Senegal), la Fundación Nirox (Sudáfrica) o la Academia de España en Roma, mientras que en España su obra ha podido verse en centros como Matadero Madrid, Tabacalera, La Laboral, Centro Niemeyer, Círculo de Bellas Artes de Madrid o CCCB, y forma parte de colecciones como las de Banco de España, DKV, Pilar Citoler, Ankaria y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. También ha trabajado como asistente de algunos de los fotógrafos más importantes de la Escuela de Düsseldorf.

Bienal Pilar Citoler y Sala Vimcorsa

Sin embargo, para Anta Córdoba no es desconocida, ya que tras recibir el Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler expuso en la Sala Vimcorsa entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en una muestra promovida por UCOCultura con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Vimcorsa y la Fundación Cajasol y que fue comisariada por el artista y profesor de universidad italiano Giuseppe Pietroniro. También en aquella bienal el jurado consideró «la impecable ejecución de esta obra que explora la belleza del caos en la naturaleza a través de cúmulos vegetales, con una experimentación matérica luminosa aportando a través del oro un sentido de trascendencia. Descubriéndonos que es un caos solo aparente, que está sujeto a un orden, el de las leyes universales de la naturaleza. Las mismas leyes que rigen las estructuras de la vida, desde las que están dentro de nosotros, las redes neuronales, hasta las más lejanas, el sistema planetario». Y es que llamó poderosamente la atención el uso de recursos como la instalación de un fondo de pan de oro para resaltar un «estado superior, o sublime», en relación con la caótica obra presentada, explicaba la propia artista.

‘Uproot’, su última propuesta

Ya para entonces, en 2023, Paula Anta presentaba Uproot, una de sus últimas series de imágenes fotográficas realizadas en parques dentro y fuera de la ciudad de Washington DC, para abordar la figura del desarraigo desde diferentes perspectivas. Para ello, los objetos fotografiados eran raíces de árboles caídos por vejez o enfermedad, mostrando «aquello que ha permanecido oculto bajo la tierra», y en donde en sus «recovecos, piedra y arena» aparecen «el extrañamiento y la pérdida del sentido vital».

Una de las estructuras de Paula Anta inspiradas en las playas de Senegal. / CÓRDOBA

Encuentro sobre fotografía

En todo caso, y de esa faceta como «fotógrafa conceptual», según califican algunos expertos, Paula Anta dejará una especial huella de nuevo en Córdoba con la actividad paralela del ciclo Encuentros Flora.

Al respecto, será la primera artista de los cinco creadores participantes en la sección competitiva de la presente edición del Festival de las Flores 2025 en mantener esta experiencia de contacto con el público, concretamente con los que asistan a su charla en la Sala Vimcorsa el mismo día de comienzo de los montajes, el 13 de octubre.

En la intervención, centrada precisamente en la fotografía artística, la creadora prevé «compartir procesos artísticos» con los presentes, público en general aunque en un encuentro «con especial interés para los fotógrafos», explica la organización del evento. La cita, a las 19.00 horas y con acceso libre hasta completar el aforo.