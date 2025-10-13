Festival Flora 2025 Córdoba | Patio talismán donde el tiempo es arte

Guía de Flora 2025
El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acapara los premios de Flora, bien en su Patio Barroco (2021) o en el resto de ediciones en las que ha participado con el coqueto y mágico Patio del Reloj
El Palacio de la Merced, antiguo convento de la orden mercedaria desde el siglo XIII, que se levantó sobre construcciones romanas y paleocristianas de las que aún se conservan restos en su sótano, ha sido hasta la fecha un talismán para los concursantes de Flora. En seis ediciones pasadas, el Patio Barroco albergó un primer premio (2021), mientras que el Patio del Reloj ha acogido instalaciones que han merecido nada menos que dos primeros (2022 y 2024), dos segundos (2019 y 2023) y un tercero (2018), además de un premio del público (2023).
A ello puede contribuir el coqueto recinto, la gran cancela que hace que la expectación ya se sienta desde la cola para entrar, sus proporciones, las líneas recta, el romántico ambiente o los dos grandes magnolios que custodian el mágico reloj de sol que diseñó Rafael de la Hoz para la adaptación del inmueble a sede de la Diputación de Córdoba, allá por 1978. El arquitecto recuperó un conjunto que siendo convento llegó a albergar los Reyes Católicos en el siglo XV, aunque su actual configuración data de sendas intervenciones de los siglos XVI y XVII.
La mexicana Gabriela Salazar, de la firma La Musa de las Flores, instalará desde el día 13 de octubre su trabajo en el Patio del Reloj de este palacio, algo que puede irle muy bien a su estilo «romántico y exhuberante», como lo califican los expertos.
