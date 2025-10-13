Guía de Flora 2025
Festival Flora 2025 Córdoba | Un patio legendario y mágico
El renacentista Patio Blanco del Palacio de Orive solo faltó en 2021 a su cita con Flora y es uno de los recintos que más magia aporta al festival (si no el que más) en este impresionante y aristocrático inmueble
Esta joya de la arquitectura civil renacentista, tras su impresionante fachada de Hernán Ruiz II, está repleta de historia, curiosidades y leyendas, comenzando por esa que habla de Blanquita, la joven cuyo espíritu aún está atrapado en el subsuelo del palacio por su malsana curiosidad y avaricia. Sin embargo, no hay que recurrir a la leyenda para hablar de la singularidad del conjunto. Observen el patio, que pese a dar sensación de armonía y orden cuadrangular no tiene un lado igual a otro. También la historia del conjunto es mágica. Levantado sobre los restos del Circo Romano, el inmueble tiene su origen en una casa solariega de la familia Hoces, destruido por Pedro I en el siglo XIV para después reedificarla la familia Villalón y pasar siglos más tarde a ser cuartel, prisión, sede de Correos, Escuela de Artes y Oficios, atarazana municipal y colegio francés. Comprado por el Ayuntamiento en 1992, su reforma concluyó en 2002 para alojar servicios administrativos municipales y fue declarado BIC en 2024.
Respecto a Flora, el patio de Orive es otro de los recintos talismán, con un primer premio (2022), un segundo (2023) y un tercero (2019) en seis participaciones. En 2025, albergará la obra de Ikefrana (Francisco José García Almodóvar), ganador este año de Patio Talento, el certamen previo a Flora.
