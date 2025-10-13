Festival Flora 2025 Córdoba | Un noble patio para las flores

El de las Columnas es el último de los 12 patios que se incorporaron al Palacio de Viana, ya en el siglo XX, pero manteniendo todo el aristocrático ambiente del resto del conjunto palaciego. Eso sí, supone otro reto para los artistas que, generalmente, han coincidido en presentar instalaciones que se expanden por el amplio espacio del recinto, configurado por una galería de arcos, toques de arquitectura popular, muros lisos y elementos con líneas rectas como en los estanques. Una combinación difícil para plantear proyectos de arte floral contemporáneo.

Quizá una de las razones por la que los artistas que han expuesto en el patio no hayan recibido más premios sea porque ha sido uno de los recintos preferidos por creadores asiáticos, cuyos trabajos quizá le cuesta ser entendidos algo más por parte de la sensibilidad europea. Fueron los casos de Honghui Yu (China, en 2018), el equipo de PHKA (Tailandia, en 2019, en este caso en el Patio de la Capilla) y Ha I I Hwa (Corea, en 2023). Lo que no quita que recibiera premios a través del segundo puesto que logró el belga Tom de Houwer (2021) y de otro segundo de la española Sara Uriarte (2022).

El Patio de las Columnas, tras acoger el año pasado la encantadora creación de la canadiense Coyote Flowers, recibirá en este 2025 el trabajo del brasileño Wagner Kreusch.