Festival Flora 2025 Córdoba | La Musa de las Flores

De los 44 competidores que ha tenido las ocho ediciones de Flora, contando la presente, nueve llegaron de América y Gabriela Salazar La Musa de las Flores es el segundo representante del arte floral contemporáneo cuyo trabajo podemos disfrutar desde México, después de aquella intervención de 2017 de Flores Cosmos en el Archivo Municipal que aún muchos recuerdan.

En común tienen todos los creadores americanos que levantaron instalaciones en Flora, incluido los cinco de EEUU, la exuberancia, la magnitud, el detalle llevado al espectáculo. Y los premios han respaldado esta forma de ver el arte floral desde el otro lado del charco con aquel primer premio a Waterlily Pond, de 2017 y el segundo premio a Emily Thompson, en 2024. Este año, y junto al brasileño Wagner Kreuschy, el norteamericano Michael Putnam, a La Musa de las Flores le toca también dejar altos los pabellones del nuevo continente en la que es la edición más americana de Flora en sus ocho convocatorias.

Un recinto muy cordobés y americano

Para ello Gabriela tendrá un aliado, el que sin duda es el patio talismán del certamen, el Patio del Reloj de Sol del Palacio de la Merced. Pueden contarse nada menos que tres primeros premios entre los siete galardones que se han otorgado a los artistas que han levantado aquí sus obras. Por no hablar de que, según los historiadores, el Palacio de la Merced es el conjunto monumental que más liga a Córdoba con América, desde que el propio Cristóbal Colón se hacía ver y notar en la corte que la Reina Isabel instaló en este antiguo convento y palacio. De entrada, La Musa de las Flores no es ajena a la estética de este privilegiado patio campeón y ya el nombre de su proyecto arroja pistas en un año donde el lema de la edición es futuro. La obra se llamará Jardín sin tiempo, un peculiar título muy en contraste (o complementario) al gran reloj de sol que a finales de los años 70 diseñara el arquitecto Rafael de la Hoz para el recinto.

Trayectoria, creaciones y Jardín

Pero más pistas sobre el trabajo a levantar desde hoy, 13 de octubre, nos lo puede dar la trayectoria de la propia artista, que se muestra tan orgullosa por sus diseños y trabajos creativos, como por el enorme jardín en el Valle de Bravo en el que vive y del que se surte.

Un centro floral que refleja toda la profusión de la artista florar mexicana. / CÓRDOBA

Sin embargo, Gabriela Salazar (San Luis de Potosí, 1974) no arrancó como artista floral, sino que se centró en un principio en la arquitectura de interiores, materia que estudió y en la que se especializó en Londres. Fue en este periodo cuando realizó un taller de arte floral que cambió su rumbo profesional y que la ha llevado a convertirse en una reputada artista, que imparte talleres y crea eventos florales por todo el mundo. «Las flores me guiaron en el camino de quién soy», recoge la organización de Flora de declaraciones de la propia artista.

Conocida por su estilo «romántico y exuberante», dicen los expertos y reconoce la creadora, Salazar atribuye su estética a un fuerte vínculo con la naturaleza y al cultivo de sus propias flores. En su jardín de Valle de Bravo observa el contorno de las plantas y los árboles, prestando especial atención a sus movimientos espontáneos y a las formas suaves y elegantes. Durante esa observación, se fija en las imperfecciones y el ciclo completo de la vida de la planta: sabe que en ambos se despierta con especial intensidad la creatividad de los artistas. «Cuando dejas que las imperfecciones de la naturaleza formen parte de tus diseños, se abre la puerta a la creatividad».

Espíritu formativo

Como el resto de sus compañeros y competidores en Flora 2025, también Gabriela Salazar hace valer una faceta de formadora. Prueba de ello son sus talleres y el canal de Youtube recientemente abierto. Esto explica que en la presente edición su participación en Encuentros Flora se centre en una demostración de trabajos florales en vivo. Será en el hotel Eurostars Patios de Córdoba (calle Diario Córdoba 13), el 14 de octubre, a las 19.00 horas. Hay que hacer reserva previa en www.festivalflora.com. Especialmente llamativas son sus lecciones en internet, de carácter abierto, sobre cuestiones como el montaje de instalaciones para bodas, cultivo de especies señeras como dalias o el montaje de mesas.

También, junto a Michael Putnam, llama la atención en esta edición de 2025 la presencia de artistas que han recogido su saber a través de publicaciones para difundirlo, libros que están entre los más solicitados por profesionales y aficionados del arte floral en el mundo. Por lo que le toca a La Musa de las Flores, ahí está The Artistry of Flowers: Floral Design by La Musa de las Flores, publicado por Rizzoli.

Instalación para una boda de la artista floral mexicana. / CÓRDOBA

El poder transformador de la flor

Más aún, La Musa de las Flores no niega el carácter romántico de su trabajo, ni los adjetivos de exhuberancia, elegancia y espectacularidad. Basta mirar los consejos que da en sus apariciones en la red, por ejemplo, para crear un arreglo.

Así, y en primer lugar, la artista aconseja observar una flor desde que abre hasta que muere, cómo varían su forma y sus colores. El segundo termino estaría crear sin miedo, explorando distintas composiciones. Por último, exhorta a vivir rodeado de flores, «no importa si tienes un pequeño balcón, haz crecer tus propias flores; la conexión que nace de ello cambiará tu manera de apreciarlas», afirma.

«El romanticismo que transmite mi trabajo se debe a que estoy enamorada de las flores que crecen en mi jardín». Y otra frase que suena a sentencia: «Las flores tienen el poder de cambiar cómo nos sentimos» decía en uno de sus vídeos formativos recientemente.