Festival Flora 2025 Córdoba | Michael Putnam

El californiano Michael Putnam (1986) es quien está detrás de Putnam Flowers, o Putnam Desgins, o Putnam&Putnam, marcas personales con las que se ha hecho todo un nombre en el mundo del arte floral contemporáneo desde su estudio en Nueva York, ciudad en la que está afincado desde hace años y en donde arrancó su fulgurante carrera, particularmente a partir de 2016.

Junto con Paula Anta, Putnam fue el primer nombre que anunció la organización de Flora 2025, adelantando que montará su instalación desde el 13 de octubre en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Y ahí es nada el reto. Primero, porque hay que recordar que hasta ahora ningún competidor que presentó su propuesta en este marco se ha llevado el primer premio de la sección competitiva del certamen. Lo que es muy explicable si se tiene en cuenta que quizá sea el escenario más difícil. Y no solo por lo que abruman los siglos de historia y la riqueza patrimonial universal del entorno. También está el multitudinario paso de visitantes, el enorme espacio abierto que es este ‘señor’ de los patios cordobeses o la arrolladora luz del entorno, pero que a la vez tiene como fondo los escasos tonos, del beige al amarillo de las centenarias piedras, el estuco y el enlucido de los muros.

Color para el Patio de los Naranjos

Y eso, justo para un artista floral en el que, por contra (o quizá para complementar la uniformidad del Patio de los Naranjos), el color lo es todo. O casi todo. Porque Putnam no es solo un maestro de los tonos. Es el maestro del color. E, incluso, hay constancia escrita de ello con esos tres libros que se encuentran entre los más traducidos y vendidos entre los profesionales y aficionados del arte floral en el mundo: ‘Guía de colores de flores’, ‘Teoría del color de las flores’ y ‘Arcoíris en flor’. Como verán, no exageramos lo más mínimo.

Trabajo para la firma Jason Wu para la temporada otoñoinvierno 2017. / CÓRDOBA

Incluso en su canal formativo y didáctico, con miles de seguidores, además de prometer «mejorar tus habilidades con videotutoriales exclusivos» y de crear toda una comunidad internacional de debate sobre diseño y buenas prácticas, anima a «descubrir nuevas variedades en nuestra base de datos de más de 500 flores», en las que, por supuesto, el color es la primera clave.

Por cierto, y hablando de internet, nada menos que 373.000 seguidores tiene en Instagram ‘@putnamflowers’, en donde ya se ha confesado entusiasmado por el reto de su participación en Flora 2025 colgando una imagen de la reciente visita que hizo al Patio de los Naranjos para perfilar su proyecto.

Más pistas para imaginar la instalación que levantará el artista en el Patio de los Naranjos es la propia historia de la firma Putnam & Putnam. Fue creada en 2014 con su marido, el fotógrafo Darroch Putnam, convirtiéndose al poco tiempo en una de las empresas de moda del sector y más reclamadas en Nueva York. Por ejemplo, abriendo en 2019 esa coqueta floristería minorista en el hotel Moxy NYC Chelsea, en pleno corazón de Manhattan, y atendiendo desde sus inicios a los más sofisticados encargos de firmas como Brandon Maxwell, Jason Wu, Adam Lippes...

Y, por supuesto, a bodas de postín. ¿Se acuerdan de la romántica boda de Gwyneth Paltrow en 2018 con Brad Falchuk? Internet aún está repleta de imágenes del trabajo de Putnam. En una entrevista a un medio nacional Michael y Darroch reconocían haber trabajado con presupuestos para poner la flor en ceremonias de boda de hasta 300.000 euros. Aunque no significa que la firma esté en «venta» a cualquier precio. Fue sonado su rotundo «no» a la pregunta de si, hipotéticamente, harían la boda de Tiffany Trump.

Romántico, entre otros adjetivos

El caso es que, y volviendo a la estética de ensoñación de sus trabajos, el adjetivo «romántico» es uno de los que más se emplean para definir el trabajo del artista, como el de su «anárquica elegancia», califica la organización de Flora 2025, que también destaca una «estética orgánica» que ha cautivado a publicaciones como ‘Vogue’, ‘InStyle’, ‘Town&Country’, ‘Departures’, ‘Bazaar’, ‘Grazia’, ‘The New York Times’, ‘Elle’, ‘Martha Stewart Weddings’...

Imagen Composición para Martha Stewart, febrero 2020 de la web oficial del artista. / CÓRDOBA

Otro pilar del trabajo de Michael Putnam es su labor de divulgación y formativa, casi de ‘apostolado floral’, que le ha llevado por todos los continentes a impartir talleres y cursos y a dedicar miles de horas a difundir conocimientos prácticos y teóricos en redes sociales. Un solo y asombroso ejemplo del abanico divulgativo de Putnam que se verá en Córdoba, aprovechando que el Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Sadeco patrocina el evento. Así, en el programa paralelo de actividades de Flora 2025, Putnam ofrecerá el 15 de octubre un taller de accesorios para perros elaborados con flores. Como suena. Será a las 19.00 horas en Orive (reserva en ‘www.festivalflora.com’).

Y una curiosidad: Michael Putnam rechaza utilizar las clásicas espumas para fijar flores y mantener frescas las flores, ya que no son reciclables e incluso pueden ser tóxicas. Así que no se extrañen si ven que usan tela de gallinero para sujetar sus montajes, que es uno de sus recursos. Más aún, la firma se enorgullece de trabajar siempre con alguna compañía de compostaje local. En este caso, en Córdoba, no hará falta, ya que de darle una nueva vida a las flores se encargará la Guerrilla Flora que clausura el certamen, el día 23.

Aunque el proyecto a desarrollar en el Patio de los Naranjos está rodeado de la típica discreción de Flora, a partir de hoy, 13 de octubre, comenzará a visualizarse una instalación con un ingente reto: responder al lema «Futuro» en uno de los espacios de Occidente con un pasado más singular.