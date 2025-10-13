Festival Flora 2025 Córdoba | Una internacional, larga e intensa edición del festival

La edición de 2024 fue una de esas con un marcado sello internacional después de que la alemana Carolin Ruggaber se impusiera en el concurso Patio Talento (la cuarta edición del certamen previo) y compitiera codo con codo con figuras internacionales de este continente como la famosa artista floral Emily Thompson; además de América, en el caso de la canadiense Lauren Sellen (Coyote Flowers); o de Asia, con la firma de Singapur This Humid House (THH). Por supuesto, no faltó una representación española, el vallisoletano Eugenio Ampudia, uno de los más reconocidos artistas contemporáneo fuera (y dentro) de nuestras fronteras, no solo con el mundo natural.

El lema y los artistas

El lema del año fue ‘Multiespecie’, algo que inspiró a los competidores en la sección oficial así como a los participantes en el programa paralelo y en el Programa Off. Y particularmente al ganador de 2024, This Humid House, equipo al que el jurado reconoció «su perfecta adaptación al tema multiespecie, diálogo en el espacio, el uso de materiales locales y su originalidad», todo ello en una instalación en el Patio del Reloj del Palacio de la Merced con formas particularmente inquietantes en su propuesta Entre magnolios, árboles que rigen el espacio de este patio. Para la misma se usó caña de bambú, dátiles, follaje reciclado, hojas de palmera, Limonium, luffa, naranjo, olivo, piel de bambú, salix tortuosa y statice.

Se trató de una instalación tan multiespecie como el equipo de THH es multiétnico, multidisciplinar (abarca todos los aspectos de la decoración y arquitectura), multinacional (ha abierto recientemente sede europea en París), multisensible con el medio (por ejemplo, la música de su instalación incluían poemas andalusíes que celebraban la naturaleza) y multimillonario, viniendo del segundo país con la renta per cápita más alta del mundo y solo aceptando encargos tan bien pagados como completos son sus servicios, donde investigan hasta la infancia del cliente para satisfacer sus deseos.

El equipo THH ganó con 'Entre magnolios'. / Manuel Murillo

Da la casualidad de que John Lim, fundador y directivo creativo de THH, en la gala de entrega de premios se deshizo en elogios a la artista norteamericana que le inspiró en su día para dedicarse al arte floral y formar el equipo: Emily Thompson, que precisamente ganó el segundo premio de Flora 2024 por «su excepcional ejecución, belleza y ambición». La obra de la creadora nacida en Vermont, Inversiones, se mostró en el siempre exigente escenario del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Thompson eligió el lugar más sobrio y monolítico del edificio, el muro sur, para crear en tres arcos con ejemplares vivos y muertos otros tantos paisajes que evocaban los temas artísticos andalusíes de flores y plantas, pero sin caer en ningún momento en la fácil imitación. Todo un éxito también popular, como demostró posteriormente el premio del público de esta edición. Para su obra, Thompson usó ejemplares de 22 especies distintas, desde alcachofas, acebuches y helechos a tillandsia o ‘echinocactus grusonil’. Por su parte, en la sede de Vimcorsa, Eugenio Ampudia y Alejandro Banegas presentaron Pensamiento vegetal, en donde dos estructuras representaban a escala monumental sendas neuronas en las que se integraban diversas flores vivas, con brillos que evocaban la sinapsis. Tras las nuevas noticias científicas de que en el reino vegetal las especies también se comunican y piensan con olores, sonidos y luces, Ampudia propuso «un recorrido entre lo estructurado y lo espontáneo, lo conocido y lo desconocido», para lo que utilizó avellano tortuoso, brunia, crisantemo, ‘cryptanthus’, ‘eryngium’, liquen islandés, orquídea, ‘scabiosa stellata’, ‘sedum’, thapsia y tillandsia.

Menos tipos de especies utilizó la canadiense Lauren Sellen (Coyote Flowers): ‘cymbidium’, esparraguera, gramíneas, hortensia, lirio, lirio doble, orquídea, salix y tillandsia para la obra Un ser deshilachado. En el Patio de las Columnas de Viana creó un ser que se extendía, inspirado en el surrealismo de Dalí para, como el pintor, «fusionar partes de diferentes seres en uno solo», logrando que «objetos sin aparente conexión conviviesen armónicamente en infinitos lugares vacíos», definió la artista.

La más parca en variedades vegetales fue Carolin Bruggaber, con un gigantesca y gruesa circunferencia de culantrillo, esparraguera, helecho espada, musgo, uvas y viola en su obra Fusión. Instalada en el patio renacentista del Palacio de Orive. La artista instaló espejos para que la luz se distribuyera a lo largo del día entre la composición vegetal. El objetivo, mostrar cómo «la tecnología humana puede apoyar y complementar los procesos vegetales sin interferir demasiado», todo ello en una invitación a contemplar «un ecosistema vivo y respirante, donde la naturaleza lidera la experiencia y la tecnología juega un papel secundario, fomentando una conexión más profunda con el mundo natural», definió la artista.

El Jurado y la programación paralela

El jurado de expertos estuvo en 2024 compuesto por el lituano Tadao Cern, artista ganador de Flora 2023; Lucía Casani, directora general de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España, y el artista y gestor cubano Disbel Roque.

Visitantes en 2024 entre la intalación de Coyote Flowers en el Palacio de Viana. / Manuel Murillo

Respecto a la programación paralela, se batió un récord de convocatorias con más de un centenar de citas, comenzando por ese prólogo el sábado, día 12 de octubre, en el que Pozoblanco acogía, como ya ocurría el año anterior en Palma del Río, un espectáculo de danza que días después se repetiría en el Palacio de la Merced. Fue una segunda iniciativa con la que Flora 2024 quería volver a hacer más partícipe del evento al resto de la provincia.

Además, el calendario propició que se viviera la edición más larga de Flora en sus siete años, para incluir el festivo local del 24 de octubre, San Rafael, permitiendo distribuir mejor las visitas a las actividades y, en cierta forma, reivindicar el carácter cordobés de Flora.

Entre los eventos cabe citarse al C3A, que presentaba la exposición de Cristina Iglesias, Adolfo Schlosser y Chema Lumbreras Estética vegetal: arte y compromiso ambiental contemporáneo; además de poderse disfrutar de los ciclo Flora Mini, el especial que le dedicó la Filmoteca, visitas guiadas, un primer ciclo de conferencias organizado junto a la UCO, poesía, una muestra de alfombra floral popular desde Ponteareas, performances, la segunda Velá de las Flores... Hubo para todos y todos los gustos en 2024.