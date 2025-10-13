Festival Flora 2025 Córdoba | Huellas del pasado para el futuro

El Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba es otro de los fieles escenarios de Flora desde su primera edición, para lo que emplea los dos patios contiguos del histórico Palacio de los Páez de Castillejo.

El inmueble renacentista está actualmente a la espera de un reivindicado programa expositivo del museo para su mejor adaptación museística (servicios que se concentran hoy en día en el moderno edificio vecino) y para que se ponga en valor tanto el conjunto como los valiosos restos romanos que atesora. Para ello ya se cuenta con un presupuesto. Mientras tanto, el Arqueológico, de titularidad estatal pero gestionado por la Junta, vuelve a abrir esta parte del museo como muestra de su implicación con la cultura y la sociedad cordobesa.

El edificio se levantó sobre parte del teatro romano de la colonia patricia Corduba, aunque su configuración data del siglo XVI. En 1942, el Estado adquirió el inmueble para albergar al Museo Arqueológico, aunque las obras se prolongaron dos décadas siendo declarado, en 1962, Monumento Histórico Artístico y, en 1985, Bien de Interés Cultural. Curiosamente, en un conjunto con tanta historia, y cuya función es precisamente la de poner el pasado en valor, será la artista floral Paula Anta la que dé a conocer su visión de ‘futuro’, el lema de la edición de Flora 2025.