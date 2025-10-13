Festival Flora 2025 Córdoba | Francisco José García 'Ikefrana'

El pasado 5 de agosto se conocía el fallo del jurado de la quinta edición del certamen Patio Talento, el concurso previo a Flora para distinguir a valores emergentes (individuales o colectivos) del arte floral contemporáneo de todo el mundo, pero que aún no han realizado una instalación vegetal de gran formato, e incluirlo entre los cinco artistas que competirán en el festival cordobés, optando a uno de los dos primeros premios (de 25.000 y 10.000 euros).

La expectación estaba justificada, ya que en esta quinta edición de Patio Talento habían llegado al certamen proyectos desde Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Australia, Suecia, Alemania, Lituania, Reino Unido, Ucrania, Portugal o Rusia, informó la organización de Flora 2025. Así, la noticia saltó a muchos medios especializados y a secciones de cultura de la prensa en general, incluso extranjera, como reflejo del predicamento que ha tomado ya Flora y, más concretamente, Patio Talento. El ganador era Ikefrana, nombre artístico de Francisco José García Almodóvar, que desde su Ciudad Real natal ha comenzado a distinguirse por su trabajo. Fue escogido «por su gran originalidad, compromiso con el medio ambiente y espectacularidad», explicó la organización.

La trayectoria

Respecto al autor, que montará su instalación en el Palacio de Orive (es la séptima vez que su patio renacentista acoge una obra en competición de Flora), los expertos destacan cómo el creador ciudarealeño llegó al mundo del arte floral no por vocación, considera con sus propias palabras, «sino por memoria», ya que en su infancia manchega «las flores no eran ornamento, sino lenguaje cotidiano. Esa memoria vegetal es hoy el corazón simbólico de su obra», explican los expertos de la organización.

Formado en la madrileña escuela Savia Bruta, (donde actualmente imparte clases y que está considerado uno de los centros con métodos didácticos más innovadores de Europa dentro de su categoría), su trabajo se caracteriza por el uso de biomateriales reciclados, residuos orgánicos y fibras naturales en composiciones de todos los formatos, «que crecen como organismos en tránsito», definen desde Flora.

Biomateriales reciclados

Más aún, «su investigación lo ha llevado a explorar nuevos soportes y estructuras que no solo sostienen lo floral, sino que además plantean un diálogo que habla de fragilidad, transformación y conciencia ecológica». Esta definición nos da ya pistas sobre el proyecto que montará desde el 13 de octubre en Orive, así como su paso por el certamen ya que en el apartado Encuentros Flora tiene previsto impartir el día 15 de octubre, a las 20.00 horas en el centro social Luciana Centeno, un taller sobre biomateriales «con múltiples aplicaciones prácticas», dice la convocatoria. Para asistir a la actividad se precisa reserva previa en www.festivalflora.com.

Volviendo a la trayectoria del autor, cabe decir que en 2020 fundó Ikefrana, «donde explora el equilibrio entre vacío, emoción y materia viva». De hecho, el propio nombre del proyecto experimental está inspirado en el de ikebana japonés, esa filosofía mística de encontrar la perfección a través del lenguaje de las flores, del «camino de las flores», como traducen algunos.

Entre las colaboración recientes del artista manchego destacan firmas como Le Labo o Prada, para quienes ha desarrollado intervenciones florales que «oscilan entre el minimalismo poético y la expresión matérica más libre».

Un indicio más de cómo será su obra en Orive: los expertos nos dicen que García Almodóvar concibe el arte floral no como decoración, sino como acto consciente. «Como una forma de cuidar, de cuestionar, de acompañar».

Y, por supuesto, el propio nombre del montaje a realizar en el mágico patio del antiguo Palacio de los Villalones, Semillas nómadas’ es otra de las pistas sobre lo que podrá verse del autor en su participación en flora 2025.

Patio Talento

La elección de Ikefrana para competir en Flora 2025, a través de Patio Talento, da pie para volver a hablar de este certamen previo, uno de los dos que realiza la organización en los meses anteriores a cada edición de Flora junto a esa convocatoria de asistentes técnicos para los montajes a realizar en octubre.

Respecto a Patio Talento, su primera edición se realizó en 2021 y ya por entonces recibió más de medio centenar de proyectos de todo el mundo. De hecho, y en contra de lo que podía en un momento preverse, no solo se reciben propuestas llegadas desde España ni son estas las que se imponen todas las veces. Así, la ganadora en 2021 fue Terabitia (Carolina Estévez) con su instalación Desideratum, a la que le siguieron en las siguientes ediciones Kokon (María Eugenia Diego); en 2022, con la instalación Ovidio; el colectivo ruso autoexiliado Flowgardenz, con la obra Célula, también en el Palacio de Orive, y Carolin Ruggaber, ganadora del Patio Talento 2024, que participó con su propuesta Fusión.

Además, llama la atención la alta calidad de ganadores del certamen Patio Talento al ver, posteriormente, sus triunfos en la fase competitiva de Flora frente a los otros cuatro artistas invitados y ya consagrados internacionalmente.

De hecho, Terabita obtuvo el Premio del Público en 2021, mientras que Kokón marcó un hito al ser la campeona en la edición de 2022.

No quedó muy atrás el equipo ruso de Flowgardenz, que obtuvo el segundo premio de Flora 2023.