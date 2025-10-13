Festival Flora 2025 Córdoba | Con todas las flores del mundo por delante

En aquel 2017 estaba todo por decir, por contar, por mostrar, por demostrar. Y aunque todo era nuevo, el sabio pueblo cordobés entendió perfectamente el espíritu de aquel primer concurso de arte floral contemporáneo y lo hizo suyo, propugnando sin dudar la continuidad del evento.

Con un presupuesto de 700.000 euros, aportado íntegramente por Zizai Cultura, ocho participantes en otros tantos patios institucionales, por invitación directa de la organización y tres premios ‘estratosféricos’, dieron como resultado una edición que sorprendió internacionalmente por su altísimo nivel profesional y, a nivel popular, por su atractivo.

Así lo avalaron las 300.000 visitas a las instalaciones, que aún es el récord absoluto del certamen, y que tuvo como primer lema para la inspiración de los artistas algo que tenía mucho que ver con la ciudad: ‘El Paraíso’.

Obras y autores

El primer premio del certamen, dotado con 60.000 euros, fue para Waterlily Pond, el estudio estadounidense de la ingeniera de formación ucraniana Natasha Lisitsa y el neoyorquino y arquitecto Daniel Schultz. La ubicación, la Posada del Potro y su Centro del Flamenco Fosforito, inspiró directamente la obra ‘Duendo’, que embrujó al visitante al evocar el movimiento de una bata de cola flamenca. Waterlily Pond ya tenía un constatado prestigio con más de 1.500 composiciones para eventos, incluido el Museo de Arte Moderno de San Francisco. En este 2025 han marcado otro hito con una obra en el San Diego Museum of Art.

El segundo premio, con 40.000 euros, fue para el también reconocido artista e investigador belga Tomas de Bruyne. Con ‘Paraíso, delirio y deseo’ el artista superó con más que buena nota el desafío de la ubicación: el patio exterior de la sede de Vimcorsa, haciendo gala de la espectacularidad y delicadeza que marcan su carrera. De Bruyne creó un edén inspirado en la filigrana cordobesa. Atesorando éxitos desde su participación en Flora 2017, en este 2025 encabezó el festival Zaragoza Florece.

Tomas de Bruyne sonríe tras 'Paraíso, delirio y deseo', en Vimcorsa, segundo premio 2017. / CÓRDOBA

En 2017 hubo sitio para un premio al tercer clasificado, 20.000 euros, que recayeron en el estudio Diseño Botánico de Melbourne Loose Leaf, de Wona Bae y Charlie Lawler, y que hicieron valer su éxito en Córdoba a nivel internacional. Los artistas sorprendieron al utilizar una única planta propia de los patios cordobeses, quizá de las más típicas de verde de estos recintos tradicionales, pero que a muy pocos se le hubiera ocurrido usar como único elemento: la esparraguera fina. Así, la obra Caída libre estuvo formada por gigantescos triángulos colgantes de esta planta que cambiaron la fisonomía del patio principal del Palacio de Orive, conjugándose con las líneas renacentistas del recinto y contraponiendo su blancura con el verde de las esparragueras.

Ya sin premio, pero sin decepcionar lo más mínimo, entre los favoritos estuvo Alfie Lin, el artista de Taipei que en la Fundación Antonio Gala, con la obra ‘Valle de las mariposas’, y con un entramado de ramas sobre las que las orquídeas parecían volar, invitaba al visitante a un viaje a través de la naturaleza y el tiempo.

Por su parte, Alberto Arango y Ramiro Guerrero, los responsables de Flores Cosmos, trajeron desde México su forma de entender el arte floral contemporáneo con ‘Antena’, un tótem heterogéneo «emisor de energía natural» en pleno centro del Patio Mudéjar del Archivo Municipal de Córdoba. La obra se complementaba tan extraña como perfectamente con el mudéjar del recinto y con una música de inquietantes frecuencias.

También impresionó el trabajo con espejos y flores ‘Reflexiones en un ojo dorado’, del director creativo de In Water Flowers, Robert Hornsby. El artista londinense lo presentó en los patios del centro Rey Heredia 22 como una reflexión sobre «la paz interior dentro de los patios de nuestra mente», con un elemento que estaba presente por su rastro de plumas, un ave del paraíso.

'Caída libre', de los australianos Loose Leaf, en el Palacio de Orive. Tercer premio. / CÓRDOBA

Desde Madrid, Isabel Marías fue para muchos la que mejor representó el lema de la convocatoria, ‘El Paraíso’, reproduciendo con infinidad de variedades una estructura onírica con ‘Mi propio nirvana’, en el acristalado patio del Museo Taurino.

Mientras tanto, el francés Patrick Nadeau también presentó una estructura inversa, en esta ocasión a la de los tradicionales patios cordobeses: ‘La forma de un florero’, con macetas y plantas que saltaban de las paredes al interior del patio del Museo Arqueológico. El veterano profesor e investigador (creó el primer estudio de diseño vegetal en una escuela de arte en Europa), utilizó tonos otoñales de un patio tradicional en esta época para que las plantas colgaran literalmente del aire, levitando. Desde Flora 2017, Naudeau sigue sorprendiendo, como con su creación en 2023 en el hotel Mayfair (Londres) o en los últimos meses con sus proyectos de casas con cubiertas vegetales.

Las actividades paralelas contaron con 15 visitas guiadas y una ‘masterclass’ del florista barcelonés Daniel Santamaría. Un programa de altura, para una primera edición, aunque muy lejos del centenar de eventos del programa paralelo de contempla Flora 2025.