Festival Flora 2025 Córdoba | Flores de esperanza para un necesario reencuentro

La cuarta edición de Flora, tras el parón de 2020, en el que fue imposible su celebración por las restricciones en vigor (tanto de prevención sanitaria de la población como para traer del extranjero a las figuras participantes) tuvo tanto o más significado que aquella primera de 2017. Primero, por mantener los ambiciosos objetivos originales del certamen de arte floral. Y segundo, porque Flora 2021 sirvió de bálsamo para el daño socioeconómico y anímico de la pandemia, sin olvidar que había temor a que el festival no pudiera volver a recuperarse tras la ausencia impuesta en 2020. Además, se hacía preciso consolidar para Flora el modelo ya adoptado en 2019, con una financiación que pivotará desde entonces entre el patrocinador e impulsor de la idea original, Zizay Cultura y, sobre todo, en el Ayuntamiento con el apoyo de decenas de patrocinadores e instituciones y contando con un amplio programa paralelo. Para todo ello el lema escogido, Fuerza, vino como anillo al dedo y hasta se consiguieron registrar 192.000 visitantes, solo 13.000 menos que en la pasada edición de 2024.

Los artistas

Así, Tableau, el estudio danés liderado por el creador Julius Vaernes Iversen, ganó el primer premio en el Patio Barroco de la Diputación con su propuesta Hora de avanzar, una enorme estructura giratoria con dos hojas gigantescas de malla metálica en continuo movimiento, de donde prendían elementos vegetales teñidos, marca del reconocido equipo internacional. La obra mereció el premio de un jurado, compuesto por la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Margarita de Aizpuru; el colectivo de floristas de Madrid y Barcelona Flor Motion (ganador de la anterior edición de Flora) y el artista multidisciplinar Eugenio Ampudia, que participó como concursante en 2024. Por cierto, en 2024 Julius Vaernes también estuvo de jurado. En 2025 Vogue Scandinavia dedicó un amplio espacio a Vaernes abriendo su reportaje con la foto de la obra que le encumbró en Flora 2021.

Imagen del interior de la instalación de Ton Wonwere en el Patio de las Columnas de Viana. / CÓRDOBA

El primer premio estuvo dotado con 25.000 euros, mientras que el segundo obtuvo 10.000 euros y fue a parar a manos del profesor, divulgador y artista floral contemporáneo belga Tom de Houwer, que presentó el trabajo Fuerza interior, en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana. Su trabajo estaba en consonancia con experiencias pasadas de estructuras circulares con un interior de flores suspendidas. De Houwer, tras Flora 2021, ha vuelto a sorprender en citas como el Hoogtraten in Groeten, en Bloemen.

El premio del público, sin embargo, fue para el estudio español Terabita, de Carolina Estévez, que llegó al certamen en la segunda edición del concurso previo Patio Talento. Sin embargo, aún le quedaría otro reconocimiento por recibir, el galardón otorgado por el público a su obra Desideratum (la fuerza de un deseo). El trabajo en la Posada del Potro, evocaba un gigantesco diente de león que lanzaba sus semillas en una corriente que atravesaba el recinto llegando incluso al exterior. La revista Elle aún recordaba en 2024 el éxito en Flora en un reportaje en el que Carolina se defina como «florista editorial». Sin premios, pero con todo el reconocimiento del público y el jurado, quedaron las dos creadoras de Madrid de muy distintas raíces y criterios: Inés Urquijo, desde su finca-jardín de Pomona, y la artista urbana Nuria Mora. Ambas unieron fuerzas en el Arqueológico.

Por su parte, el norirlandés y florista del entonces Príncipe de Gales Carlos, Shane Connolly, se enfrentó al reto de montar por primera vez una instalación en el emblemático Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Connolly creó un largo canal terminado en un estanque circular en el que flotaban flores rojas. Su última gran instalación tan vista mundialmente como elogiada, fue la de la coronación de Carlos III.

Carolina Estévez (Terabita) presentó 'Desideratum', Premio del público. / CÓRDOBA

Programa paralelo

También ayudó a que esta edición de Flora pudiera calificarse de histórica fue la apertura de algunos de Los Patios tradicionales en dos fines de semana, gracias a la convocatoria extraordinaria de otoño para celebrar el centenario del concurso municipal. También cabe citar al C3A, que se consolidó su sexto artista oficioso de Flora, invitando por segunda vez a un creador a reflexionar sobre la naturaleza. Este año con 250 kilos de flores de lavanda de herman de vries, como firma, sin mayúsculas «para evitar jerarquías». También repitieron ciclos como los Encuentros Flora, las visitas guiadas a instalaciones de los artistas o la Escuela Flora, en el Real Jardín Botánico, un ciclo para aprender técnicas y secretos del arte floral de la mano de floristas locales mediante talleres, charlas y demostraciones a cargo de Lola Flowers, alumnos del IES Galileo Galilei, Pinsapo, Zoa, la escuela Mateo Inurria, Andaluflor, Santa Marta, El Puentecillo y Floristería Los Patios. Entre las conferencias también se contó con Carlos Magdalena, que habló de sus investigaciones sobre los Patios, y Rafael Tornini, el llamado Jardinero del Papa y responsable del proyecto de sostenibilidad en los jardines del Vaticano. Capítulo aparte, el colectivo Flor Motion, con asociaciones solidarias, volvió a encandilarcon una nueva puesta en escena de clausura de la Guerrilla floral.