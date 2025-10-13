Festival Flora 2025 Córdoba | Flora extiende desde España sus fuertes raíces

En la presentación de Flora 2022, la foto de familia ya lo decía todo, con más de una decena de representantes de instituciones involucradas en la organización. Un número de responsables que daban cuenta de las 60 actividades y más de 80 empresas y artistas implicados tanto en la sección competitiva como, sobre todo, en el programa paralelo. Todo ello en un año con una Flora más internacional si cabe pero con un rotundo éxito español.

En la sección competitiva, sorprendió que la recién llegada a este mundo, María Eugenia Diego, de Kokon, se hiciera con el primer premio, de 25.000 euros. Una artista emergente que desde Carabanchel había entrado en el certamen de manos del preconcurso Patio Talento, pero para nada novata, como demostró el fallo del jurado y la aceptación del público. Su obra Ovidio, expuesta en el Palacio de Orive, se inspiró en el poeta latino y en su composición Metamorfosis, que coincidía también con el lema de esta edición. El trabajo evocaba unos altos seres, entre lo vegetal y lo humano, empleando para ello esparto, mush sponge, plumilha y stipa tenasissima. Kokón, que puso la flor a la gala de los Grammy Latinos en 2023, sigue recibiendo reconocimientos, como recogió hace poco la revista Elle Decotation.

En segundo lugar de Flora 2022, y también por primera vez haciendo que dos artistas españolas copasen el podio, estuvo Sara Uriarte, del madrileño taller Cordero Atelier. Su obra El camino a través del camino, en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, se inspiraba en el micelio de los hongos que interconecta el bosque. Junto a la música de Chico Trópico la artista evocó a un micelio que «regenera la vida, permite que este ecosistema viva eternamente y es capaz de revitalizarlo una y otra vez».

El premio del público, sin embargo, recayó en una tercera obra, la de la británica Emma Weaver, con Liminar. Expuesta en el Patio del Reloj de Sol del Palacio de la Merced. Se trataba de un caleidoscopio gigante, compuesto por un gran estanque repleto exclusivamente de lirios, en el que al visitante le era imposible quedarse con una única visión de la obra según el ángulo que utilizara para contemplarla.

Una imagen de la obra de Sara Uriarte en el Patio de las Columnas de Viana.

También con una extraordinaria acogida popular en 2022 estuvo el trabajo expuesto en el Museo Arqueológico. Se trató de la obra del «expansivo y vital» artista californiano, como le han calificado, Maurice Harris. El televisivo y comprometido artista, activista por la igualdad racial, reflexionaba en su propuesta Una perspectiva de color sobre el significado de los tonos del arcoíris y la inutilidad de tratar de dominar la naturaleza. De ahí el uso que hacía de la esparraguera, una planta que no se deja guiar. Formalmente, la composición consistía en «una gran caja negra que absorbe la luz en el centro del patio. De ella salen rayos de colores florales. Una metamorfosis en la que, a partir de la oscuridad, surge toda esa vida de tonalidades», describió el artista. En este 2025 continúa con sus talleres y canal y entró entre los diez «floristas famosos más famosos del mundo» para Hayden Blest.

En 2022 el escenario más difícil, por su peso histórico y monumental, el Patio de los Naranjos, le tocó al japonés Yuji Kobayashi, que presentó Círculo de vida. Una reflexión sobre el agua, la vida vegetal y el hombre. El maestro floral creó una estructura que dialogaba con los cipreses y la propia torre de la Catedral, y que se elevaba desde la fuente como símbolo de «colaboración entre el agua y las plantas». En su obra empleaba aloe vera, gloriosas y ruscus junto a caucho, hierro y acero para crear la estructura, todo ello con su inconfundible estilo de líneas rectas, que sigue empleando en composiciones en este 2025.

Como ya se ha adelantado, un peso muy especial en Flora 2022 recayó en el Programa paralelo y en el Programa off, consolidado éste último para colaboraciones libres por parte de colectivos, artistas y empresas, con más de 60 citas en conjunto. Ambos ciclos enriquecían el festival floral contemporáneo desde la práctica totalidad del resto de artes y desde la ciencia botánica, con la incorporación este año de la Filmoteca de Andalucía.

'Liminar', la caledoscópica creación de Emma Weaver en La Merced, premio del público.

Por su parte, el C3A volvió a presentar su sexto participante fuera del concurso. Este año la compleja y a la vez científica reflexión sobre la flor, el arte, el tiempo y el espacio del artista Federico Guzmán (Sevilla, 1964), que había proyectado la obra Reloj botánico, jardín de plantas equinocciales, una estructura con bancales de distintas plantas que marcaban el tiempo a lo largo de la jornada y de los días, todo ello siguiendo un antiguo libro de Linneo.

También el programa paralelo contó con ciclos de visitas guiadas concertadas, Encuentros Flora con los artistas en liza, la Escuela Flora o la Guerrilla floral de Flor Motion.

Capítulo aparte, y tras constatarse que las instalaciones en concurso habían recibido en torno a las 200.000 visitas, llamó la atención el epílogo de Flora 2022, con la presentación en marzo de este año de un informe de la Universidad Loyola que cifraba en nada menos que 14,2 millones de euros el impacto del festival en el PIB de la provincia, con efectos inducidos que sumados suponían. Un informe actualizado este 2025 respecto a la edición de 2024 eleva a 46,9 millones de euros el impacto económico de Flora.