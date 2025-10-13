Festival Flora 2025 Córdoba | El festival Flora, en el principio fueron los Patios

Terminar la Guía Flora 2025 sin hablar de los Patios es dejar coja la publicación. La Fiesta de los Patios, reconocida por la Unesco el 6 de diciembre de 2012 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, inspiró en una visita en 2016 de Jiamping Fu, de Zizai Hotels, a impulsar y patrocinar en solitario aquella primera edición de Flora 2017. El certamen, de hecho, se concibió como un complemento desde el arte contemporáneo a la maravilla floral que suponen los patios cordobeses y, precisamente, los grandes escenarios de Flora no dejan de ser patios, eso sí, en edificios institucionales por las necesidades de espacio, accesibilidad y disponibilidad.

No fue la primera vez que arte contemporáneo y los Patios cruzaban sus caminos. Ya en 2009, la muestra El Patio de mi casa rompió moldes al realizar 10 intervenciones en otros tantos recintos tradicionales, a cual más llamativa y original.

Además, también han coincidido en el tiempo los Patios y Flora. Fue en 2021, durante una edición especial de otoño del Concurso Municipal de Patios debido a la pandemia, en un año en el que Córdoba precisaba más que nunca las flores para resarcirse. También en 2022, al menos los fines de semana, los patios abrieron con motivo de una edición extraordinaria del Centenario del Concurso Municipal de Patios.

Por otra parte, la Fiesta de los Patios sigue estando presente en cada edición de Flora, a veces directamente como en este 2025, en donde por ejemplo los días 20 y 21 de octubre María Castellanos y Alberto Valverde protagonizan una investigación artística sobre la comunicación de las plantas en cinco patios de la ciudad. O en el Programa Off, con la muestra de cerámicas raku, en la que alumnado y profesorado del taller de Luisa García exponen en el propio y premiado patio de Maese Luis 22 (del 13 al 23 de octubre), sin olvidar el taller de platería defiligrana y visita a patios que tendrá lugar desde el también galardonado patio de San Basilio 44, el 22 de octubre a partir de las 10.00 horas.