Festival Flora 2025 Córdoba | El éxito consiste en que los sueños se repitan

La edición 2018 de Flora se presentaba con algo menos de presupuesto (650.000 euros, de los que el 85% lo seguía aportando Zizai Hotels); solo seis participantes respecto a los ocho de 2017, unos días de lluvia y 275.000 visitas, algo menos que el primer año, pero con igual calidad proporcional y mayor repercusión a nivel local, nacional e internacional. Por primera vez se instituía un premio del público con el que se comenzó a valorar y dar cabida al creciente buen juicio y entusiasmo popular. Más allá, por supuesto, de los dos reconocimientos que otorgó el jurado internacional (no hubo un tercer premio). Así, y comenzando con los ganadores, el belga Mark Colle mostró su obra Los niños del parque en el patio de la Escuela de Arte Mateo Inurria, una obra distinguida con un primer premio de 30.000 euros y diseñada en su estudio en Amberes, desde donde sigue cosechando éxitos en los últimos años

El anárquico, sofisticado, excesivo y detallista Colle (que todos esos adjetivos se le han puesto a la obra del artista) recreó, con 25.000 flores, un abandonado parque infantil, lo que le valió el premio por «su originalidad, adaptación al patio de la Escuela de Artes Mateo Inurria, audacia y capacidad de permanencia en la memoria del espectador», consideró el jurado del certamen.

'El impulso de la pasión', del japonés Hideyuki Niwa, en la Posada del Potro, segundo premio. / CÓRDOBA

La Posada del Potro y Centro Flamenco Fosforito, que en la edición anterior acogió la obra ganadora, en 2018 sirvió de marco cervantino al segundo premio del certamen, El impulso de la pasión, del japonés Hideyuki Niwa, que dio otra vuelta de tuerca (nunca mejor dicho) repitiendo una estructura de líneas curvas con flores viajando en un doble remolino, contrastando (o complementando, según se mire) las líneas rectas que componen todo el patio de la Posada del Potro. El estudio Niwa Desing Office llegó a Córdoba tras ganar la medalla de oro en el Singapore Garden Festival y, tras pasar por Flora, ha contado con éxitos como en 2022 con Botanical Metamorphosis. Este 2025 está sorprendiendo con unas sofisticadas composiciones.

El premio del público de 2018, sin embargo, fue para la rusa Natalia Zhizhko con la obra Ahí viene el sol, como cantaban The Beatles, después de encontrar inspiración en el hipnótico y gigantesco reloj de sol del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, la artista rusa presentó una radiante obra encerrando a media docena de instalaciones florales en tres evocadoras jaulas, a manera de rayos de sol que las mantenían a la vez cautivas y vibrantes. Tras su paso por Flora, en 2019 Zhizhko fue campeona de Europa de Arte Floral. Curiosamente, en su última colección de 2025 Zhizhko recupera líneas y conceptos que ya empleó en Córdoba. Mientras, en el Museo Arqueológico de Córdoba, presentaba una reinterpretación de los jardines del Reino Unido de la mano del reconocido artista Carly Rogers y su obra Capricho. El estilo libre y aparentemente anárquico del artista, pero deudor de la mejor tradición del jardín británico, concentró en el centro del espacio una versión del patio andaluz desde la campiña inglesa.

El premio del público fue para 'Ahí viene el sol', de Natalia Zhizhko, en el Palacio de la Merced / CÓRDOBA

Por su parte, la primera cordobesa participante en Flora, Lola Guerrera, «más cercana a las artes plásticas que a la floristería», como se definió en su momento, demostró estar ya consagrada en ambos aspectos y aprovechó el blanco lienzo que puede suponer el patio renacentista del Palacio de Orive para mostrar Perseida, todo ello en una aventura espacial, nunca mejor dicho, ya que su imaginación le llevó a un futuro verde de ciencia ficción (en cierta forma inspirado en las clásicas series de los 80) representando una explosión de vida partiendo de la caída de un meteorito floral. Una composición trabajada al milímetro con flores y plantas de pequeñas dimensiones, con una inédita fusión entre especies autóctonas y foráneas y hasta simpáticos seres alienígenas. Desde entonces, sus éxitos se vienen repitiendo.

Por último, desde China, Honghui Yu (Sherlovell), director artístico de Cohim Flowers School, la escuela floral de referencia en el gigante asiático, tomó el Patio de las Columnas del Palacio de Viana para su instalación Fluido, una arriesgada obra muy en consonancia con su filosofía de abrir horizontes más allá del arte floral. El estanque central del patio inspiró a Honghui Yu esta composición de flores y metal en un paisaje de ondas con céntricas que chocan, rebotan y se interfieren.