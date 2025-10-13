Festival Flora 2025 Córdoba | Los espacios de Flora más allá del certamen competitivo

Con la presente octava edición de Flora, un total de siete veces han servido como fondo a las creaciones del festival en la sección competitiva el Museo Arqueológico, el Palacio de la Merced, el de Viana y el de Orive, mientras que el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral contabiliza cinco participaciones. Sin embargo, otros ocho patios de sedes institucionales también han sido escenario de las instalaciones en liza en Flora desde aquella edición de 2017, dejando profunda huella en el certamen las tres veces que hizo de anfitrión la Posada del Potro, sede del Centro Flamenco Fosforito (con un primer premio, un segundo y otro del público); o las dos del patio de recibo de la Casa Carbonell, actual sede de Vimcorsa, con un segundo premio (2017). También fueron escenarios, en una ocasión, la Casa Góngora y la Escuela de Arte Mateo Inurria, que acogieron sendos primeros premios, mientras que participaron una vez el Museo Taurino, el centro Rey Heredia, el Archivo Municipal y la Fundación Gala.

Con la programación paralela

Sin embargo, y especialmente desde 2019 en el que se impulsó la extensa programación paralela de actividades en sedes de entidades y espacios públicos, y más tarde con el Programa Off, para citas de empresas y entidades culturales y ciudadanas, son decenas los escenarios que han acogido alguna actividad de Flora.

Entre ellos hay que destacar el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que desde la segunda edición ha programado muestras de artistas internacionales en relación a la naturaleza haciendo coincidir las fechas con Flora, al que complementa desde el arte contemporáneo más vanguardista. De hecho, muchos llegaron a considerar el ‘sexto participante’ de Flora al artista que exponía en el C3A en octubre bajo alguna temática vegetal. Este año, tres intervenciones en el exterior del C3A tienen mucho de esa filosofía.

Una imagen nocturna del C3A. / FRANCISCO GONZáLEZ

También hay que citar entre decenas de grandes escenarios el Real Jardín Botánico respecto a talleres, cursos, el ciclo ya desaparecido de Escuela Flora, conferencias... En ese mismo plano científico están todos los recintos que la UCO ha preparado este año para su ciclo de conferencias y otras actividades en sus propias instalaciones (como el rectorado) o en coordinación con la Biblioteca Viva de Al-Andalus, la Biblioteca Cántico... Otro tanto puede decirse de la Universidad Loyola con la Casa Escondida (Cidros 15); así como con hoteles y establecimientos como Hammam Al-Andalus, el centro ciudadano Luciana Centeno, el solar del cine Andalucía... Además del cine por parte de la Filmoteca de Andalucía, siempre fiel a Flora, a la que se ha sumado Cinesur en este 2025. Mientras que la música y las artes en todas sus formas han tomado en sucesivas ediciones espacios cerrados y abiertos que van desde las plazas del Potro o Capuchinos al, este 2025, quiosco de la música. Valga saludar también tras su larga obra de recuperación el Archivo Municipal, comprometido desde la edición de 2017 y que vuelve con una conferencia este año.

E, incluso, podría hablarse de escenarios virtuales del festival, como el Canal Filmin, una plataforma que ya desde la pasada edición ofrece una selección de películas conectadas con la botánica, la naturaleza y el lema de cada año de Flora, o este 2025 también la exposición virtual Veo Arte en todas partes, en ‘www.veo-arte.com’.