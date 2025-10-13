Festival Flora 2025 Córdoba | Cinco ‘gladiadores florales’ en la arena de la eterna Córdoba

De nuevo la organización de Flora apuesta en su sección competitiva por confrontar artistas de distintos continentes con estilos, recursos y referentes culturales dispares con el objetivo de hacer aún más intenso y rico la pugna por un primer premio de 25.000 euros y un segundo de 10.000 euros que convierten al festival en el más singular de su género y por cuantía de los galardones en el mundo.

La fórmula no es nueva. A fin de cuentas, ya hace dos mil años a los gladiadores en los anfiteatros, incluido el de la Corduba romana, se les emparejaban para la lucha con distintas panoplias para hacer más incierto y espectacular el combate. Con mucha menos sangre, salvo por alguna traidora espina de rosa, los ‘gladiadores’ de Flora 2025 harán valer la intensidad y el color en el caso del norteamericano Michael Putnam; la exhuberancia, las formas suaves y la elegancia por parte de la mexicana Gabriela Salazar ‘La Musa de las Flores’; la fuerza visual y escultórica del brasileño Wagner Kreusch, el manchego José García Almodóvar ‘Ikefrana’ con sus composiciones orgánicas y la madrileña Paula Anta explorando la relación entre naturaleza y artificialidad con muy distintos materiales.

Apoyo social e institucional

Y todo ello en una edición en donde se ha podido ver en sus presentaciones el apoyo institucional y social que en este coliseo tiene Flora al llegar a su octava edición, este 2025 bajo el lema Futuro.