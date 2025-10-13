Festival Flora 2025 Córdoba | Aquel año en el que la ciudad se hizo Flora

La tercera edición del Festival Flora marcó un hito cuando una extraordinaria programación paralela extendió a los más diversos ámbitos de la ciudad anfitriona la filosofía de un certamen que ya se vivía intensamente a nivel popular, pero que este año dio entrada a una avalancha de iniciativas institucionales y de colectivos. Por supuesto, sin dejar de lado el aspecto competitivo del certamen.

Al respecto, la sección oficial Flora, que en esta edición volvió a reducir sensiblemente su presupuesto respecto a las dos ediciones anteriores (450.000 euros), así como la cuantía de premios, aunque el ganador del certamen, el colectivo madrileño Flor Motion, recibió 25.000 euros. La obra premiada se anunció en la gala de inauguración del certamen, donde se conoció el fallo del jurado, formado por el cordobés Jesús Alcaide, el belga Mark Colle, ganador de Flora 2018, y la editora inglesa Victoria Clarke.

Los guerrilleros de Flor Motion ya eran conocidos por divulgar la cultura de la flor «humanizando la ciudad» con ataques florales en Madrid, París, Buenos Aires o México. Incluso después de Flora 2019, y aunque han aumentado sus campos al diseño gráfico y 3D, siguieron batallando a pie de calle y protagonizando en sucesivas ediciones (2021, 2022 y 2023) esa Guerrilla floral con la que aún se cierra Flora, aunque ya en 2024 y 2025 sin la participación de Flor Motion. El colectivo madrileño, además, ganó también el premio del público por Trepidante, en la Casa Góngora, una estructura de mimbre y flores de algodón que invitaba a un viaje íntimo en el tiempo y en el espacio.

Preparando la inquietante instalación que presentó Thierry Boutemy en La Merced. / CÓRDOBA

Y otra travesía interior fue la que propuso el artista francés afincado en Bélgica Thierry Bouemy con su obra Constelación, recreando un auténtico paraje extraterrestre y a la vez perfectamente ligado a su terrenal inspiración en los parajes de Normandía, en el Patio del Reloj de Sol de la Diputación. Boutemy se aisló del entorno con una gigantesca cabina a oscuras donde mostraba un paisaje onírico, profundamente inquietante. En palabras de los expertos del jurado, «la obra más personal de uno de los artistas florales más respetados del mundo», para la que usó trepadoras, narciso de otoño, regaliz o stipa. Desde su participación en Flora, Boutemy sigue cosechando éxitos, sin ir más lejos en 2020 en el centro George Pompidou.

No se quedaron atrás los otros tres participantes en el concurso de Flora de 2019, comenzando por la artista socialmente comprometida Lisa Waud. Desde Detroit, y siempre al lado de los colectivos desfavorecidos, se identificó plenamente con los dos patios del Arqueológico con Museo de Memoria Botánica, imaginando cómo en un lejano viaje en el tiempo un museo interpretarían un patio cordobés. Para ello usó cuarenta especies de plantas, parte de ellas típicas de los Patios. En 2025 los especialistas la consideran ya el mayor exponente de la jardinería maximalista en EEUU.

También con profusión de especies florales se presentó desde Tailandia el estudio multidisciplinar PHKA asombró con una gran estructura en el Patio de la Capilla del Palacio de Viana para Campo estático. El trabajo reflexionaba sobre el viaje de la flor a su destino final, una vez desligada de la planta. Tras Flora 2019, PHKA siguió cosechando éxitos, como en la Bienal de Tailandia 2021.

Por su parte, Mary Lennox (Ruby Barber), desde Australia, presentó en Orive una instalación con mucha menos variedad de especies, Trabajo de campo, con solo la lavanda y trigo evocando los campos de Castilla-La Mancha que tanto le sorprendieron cuando viajaba por primera vez hacia Córdoba, reproduciendo aquel viaje sensorial.

Instalación de Lisa Waud en el Museo Arqueológico, en 2019. / CÓRDOBA

Capítulo aparte, y este año enormemente importante por sentar precedente, fue la programación paralela de Flora 2019, comenzando por los Encuentros Flora con los artista de la sección competitiva. Particularmente llamativa por su significado fue la cita entre cuidadores de patios tradicionales con el colectivo Flor Motion, que tuvo lugar en el Palacio de la Merced. Otros hitos fueron los Talleres Flora, de la mano de la Fundación Cajasol, Museo Arqueológico y el Real Jardín Botánico, así como otros seminarios de ilustraciones, fotografía, composiciones otoñales o teñido de fibras. Todo ello muy pensado para grupos.

Además, en la Escuela Flora cinco floristerías locales impartieron talleres y charlas en el Jardín Botánico, iniciativa a la que se sumó el IES Galileo Galilei con una demostración floral. Incluso la música se unió al certamen con el trabajo Mapa sonoro, del músico y compositor cordobés Fernando Vacas, mientras que otras instituciones culturales apoyaron también el ciclo, como la Filmoteca, con una programación al efecto que incluía el largometraje Loreak (Flores); o el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, que presentó en el certamen, aunque fuera de la sección oficial del concurso, la instalación La salvación de lo bello, de la artista valenciana Soledad Sevilla. Menos institucional pero con el mismo espíritu se encontró en la programación paralela De flor en flor, con visitas guiada y dando cabida a iniciativas hosteleras y culturales privadas de todo tipo, antecesor del actual Programa Off.