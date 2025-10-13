Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 13 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 14 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonia Albar Giménez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Eugenio Silos Pavón
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de la Fuensanta.
