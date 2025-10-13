Hacemos Córdoba alerta del mal estado y la falta de contenedores en numerosos barrios de Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdobaha denunciado el estado de “abandono y suciedad” que presentan las calles de Córdoba tras la implantación del nuevo sistema de contenedores, que está generando “múltiples problemas” en la recogida de residuos.

Según ha explicado el grupo, los nuevos contenedores “se llenan con rapidez, son más pequeños que los anteriores y se rompen con facilidad”, lo que provoca una imagen cada vez más “degradada” de la ciudad. “Es raro encontrar una fila completa de contenedores en buen estado; lo habitual es que alguno ya esté roto”, han señalado.

Hacemos Córdoba ha advertido de que cada noche se repite la misma escena en distintos barrios: bolsas de basura acumuladas fuera porque los contenedores están llenos o inutilizables, situación que se agrava por la falta de limpieza y mantenimiento.

El grupo municipal ha subrayado que esta situación resulta “inaceptable” en una empresa pública como Sadeco, que debería ser garantía de calidad en la gestión de los servicios públicos. “Sadeco debe recuperar el rumbo y volver a ser una herramienta útil para mantener limpia y cuidada nuestra ciudad, porque Córdoba está cada vez más sucia y abandonada”, han insistido.

A estos problemas se suma la falta de contenedores amarillos en numerosos puntos de la ciudad, especialmente en la carretera del Aeropuerto, Higuerón, Villarrubia, La Cañada y otras zonas de la periferia, donde ni siquiera se han instalado. Todo ello a pesar de los 17 millones de euros que el Ayuntamiento destinará a la reposición de los contenedores y del incumplimiento de la empresa adjudicataria, que debía haber completado la instalación de los más de 5.000 contenedores antes del 30 de julio.

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha solicitado al gobierno municipal que actúe “de inmediato”, garantizando la ampliación del número de contenedores donde resulten insuficientes, mejorando el mantenimiento y asegurando la calidad de los servicios públicos municipales.