El Ayuntamiento y las hermandades de Córdoba han valorado positivamente el trascurso del Magno Vía Crucis. En concreto, han destacado la gran participación y la capacidad de la ciudad para acoger este tipo de eventos. Por otra parte, una treintena de los pasos que procesionaron ayer por Córdoba permanecerán durante toda la semana en la Catedral para que los fieles se puedan acercar a visitarlos. Y en otro orden en cosas, hoy 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad y de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En este día la Comandancia de Córdoba ha hecho balance de un año en el que acumulan más de 1.200 detenidos en la provincia, 1,5 toneladas de droga incautada y más de 70 operaciones.

