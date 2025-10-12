La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El balance del Magno Vía Crucis, los pasos expuestos en la Catedral y la celebración del Día de la Guardia Civil centran la actualidad de la jornada
El Ayuntamiento y las hermandades de Córdoba han valorado positivamente el trascurso del Magno Vía Crucis. En concreto, han destacado la gran participación y la capacidad de la ciudad para acoger este tipo de eventos. Por otra parte, una treintena de los pasos que procesionaron ayer por Córdoba permanecerán durante toda la semana en la Catedral para que los fieles se puedan acercar a visitarlos. Y en otro orden en cosas, hoy 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad y de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En este día la Comandancia de Córdoba ha hecho balance de un año en el que acumulan más de 1.200 detenidos en la provincia, 1,5 toneladas de droga incautada y más de 70 operaciones.
- Ayuntamiento y cofradías realizan una valoración "muy positiva" del Magno Vía Crucis
- Una treintena de pasos del Magno Vía Crucis lucen en la Mezquita-Catedral
- Día de la Guardia Civil: incautadas más de 1,5 toneladas de droga y 1.628 detenidos en el último año
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los turistas celebran la "bonita sorpresa" del Magno Vía Crucis
- Momento histórico tras el Magno Vía Crucis: así fue el cara a cara de las Vírgenes de la Esperanza y la Paz
- Fernando Ruiz Gómez, general jefe de la BRI X: «La inteligencia artificial es el cerebro de la guerra del siglo XXI»
- Revuelo en Santa Marina por un incendio en la calle Marroquíes
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- ¿Tormenta a la vista? El otoño se hace notar en Córdoba y esta es la previsión para estos días
Cultura
- Dos activistas arrojan pintura al cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', del pintor montillano José Garnelo
Deportes
Provincia
- Rute inicia tres meses de turismo navideño gracias a sus museos y el Belén de Chocolate
- La Virgen Luna regresa a su ermita cuatro meses después
Andalucía
- Andalucía anuncia "un plan integral" por la crisis de los cribados que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero
Política
España
- Las Fuerzas Armadas desfilan en Madrid con Abascal ausente y los abucheos a Sánchez alejados a 100 metros
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba