La actualidad del domingo 12 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La crónica del Magno Vía Crucis, la entrevista al general jefe de la Bri X y el inicio de la temporada de Navidad en Rute abren el boletín del final de la semana
Los cofrades de Córdoba tienen hoy resaca emocional tras lo vivido ayer en el Magno Vía Crucis. Córdoba brilló con el paso de 34 hermandades de la capital y provincia por sus calles hasta la Catedral, precedidas por San Álvaro, en un evento histórico y multitudinario. En otro orden de cosas, y saliendo de esta cita que ha marcado la crónica de la semana, el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, hace balance de su primer año y medio en el cargo y analiza el impacto de la tecnología en los conflictos. Por último, hoy, aún con temperaturas casi veraniegas, comienza la temporada de Navidad en Rute con la apertura de su Belén de Chocolate y los museos temáticos que hacen de la localidad cordobesa un destino imprescindible en esta época.
- El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
- Fernando Ruiz Gómez, general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X: «La inteligencia artificial es el cerebro de la guerra del siglo XXI»
- Rute inicia tres meses de turismo navideño gracias a sus museos y el Belén de Chocolate
Además, destacamos estas otras noticias:
Magno Vía Crucis
- Magna bulla para acompañar a los pasos durante la tarde
- Policías bajo el suelo para prevenir atentados, intrusismos o sabotajes en el Magno Vía Crucis
- Más turistas que cofrades en la mañana del Magno Vía Crucis
- Devoción y colas en las iglesias previo al Magno Vía Crucis: "Es un privilegio formar parte de este día"
Córdoba ciudad
- Crónica política | Magno Pleno Crucis
- Miles de "jugones de culo duro" toman el Palacio de la Merced
- El Centro Social Rey Heredia celebra 12 años de lucha y activismo
Provincia
- Evacuado en helicóptero un trabajador tras sufrir quemaduras en La Carlota
- PSOE e IU de Peñarroya-Pueblonuevo solicitan un pleno extraordinario para exigir la liberación de Javier Marañón
- Baena da inicio al Año Cofrade 2026 con un emotivo acto en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
Cultura
Medio ambiente
Andalucía
- Andalucía inicia la búsqueda de 65 radiólogos para ampliar un 10% la plantilla tras la crisis del cribado
Deportes
Internacional
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas