Los cofrades de Córdoba tienen hoy resaca emocional tras lo vivido ayer en el Magno Vía Crucis. Córdoba brilló con el paso de 34 hermandades de la capital y provincia por sus calles hasta la Catedral, precedidas por San Álvaro, en un evento histórico y multitudinario. En otro orden de cosas, y saliendo de esta cita que ha marcado la crónica de la semana, el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, hace balance de su primer año y medio en el cargo y analiza el impacto de la tecnología en los conflictos. Por último, hoy, aún con temperaturas casi veraniegas, comienza la temporada de Navidad en Rute con la apertura de su Belén de Chocolate y los museos temáticos que hacen de la localidad cordobesa un destino imprescindible en esta época.

