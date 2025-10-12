Una treintena de pasos del Magno Vía Crucis lucen en la Mezquita-Catedral

El Magno Vía Crucis del sábado concluyó con un indiscutible éxito de público y de organización. Fueron miles de personas, a falta de una valoración oficial, las que abarrotaron las calles de la ciudad en una jornada memorable. Las procesiones terminaron a su debido tiempo, pero las imágenes, o al menos buena parte de ellas, pueden seguir siendo admiradas.

La Mezquita-Catedral acoge desde este domingo a una treintena de pasos de la capital y de la provincia que acabaron su recorrido en el templo en lugar de volver a su sitio habitual. Eso ha hecho que la Mezquita presentara un aspecto inusual desde primera hora de la mañana de este domingo.

Entre el bosque de columnas, las preciadas tallas, algunas de un valor incalculable, estén perfectamente alineadas para la contemplación de turistas y cofrades. Muchos de ellos eran cordobeses que se han acercado hasta el principal monumento de la ciudad para ver allí las imágenes religiosas que habitualmente sólo pueden contemplarse en su parroquia o durante la Semana Santa. La ocasión merecía la pena. Las visitas se han podido efectuar durante el horario habitual de la Mezquita-Catedral a excepción del tiempo dedicado a la misa del domingo.

Colas

"No es el mejor momento para ver las imágenes", comentaba Rafael junto a uno de los pasos, "porque hay mucha gente". El bullicio era lógico porque a los muchos que querían ver las imágenes del Magno Vía Crucis había que sumar los cientos de turistas habituales, que han hecho cola pacientemente durante todo el día.

Todos estos pasos están "expuestos en la Catedral para rezar, para conocerlos y verlos con sus restricciones", manifestó el presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo. Las restricciones eran únicamente no tocar los pasos ni acercarse demasiado, para lo que estaban convenientemente cercados. Pero eso no ha impedido que cientos de personas tomaran fotos y selfies de las tallas.

A lo largo de la semana las imágenes irán volviendo a su lugar de origen, algunas de ellas a localidades de la provincia. El calendario se extenderá durante toda la semana y habrá pasos que volverán incluso con acompañamiento musical.