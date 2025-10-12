Sucesos
Revuelo en Santa Marina por un incendio sin heridos en la calle Marroquíes
Un fuego eléctrico ha coincidido con la rotura de una tubería en la planta superior del número 5
El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha extinguido este domingo un fuego declarado en un edificio de la calle Marroquíes, en el barrio de Santa Marina de Córdoba, que ha provocado cierto revuelo entre los vecinos de esta zona del casco histórico.
El siniestro ha acontecido en torno a las 14.00 horas, en la última planta del edificio ubicado en el número 5 de esa vía. En esta línea, las fuentes consultadas indican que el incendio de un cable eléctrico (en una caja de registros) ha coincidido con la rotura de una tubería. Por el momento, se desconoce la relación causal que pudiera existir entre ambos incidentes.
También detallan que el incendio ha tenido una envergadura escasa, pero ha sido necesario cortar el suministro de agua. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque central para atender lo ocurrido. De su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que en el suceso no se han registrado heridos.
