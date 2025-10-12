Manuel Suanes, distinguido por salvar a un bañista: "Al verle la cara vi que estaba inconsciente"

"La Guardia Civil es la Benemérita y esta es una acción más del cuerpo", ha afirmado este domingo el agente Manuel Suanes, después de ser distinguido por realizar el mejor servicio humanitario de la Comandancia de Córdoba en 2025. Alertado por su hijo Mario, de 12 años de edad, el verano pasado salvó de morir ahogado a un bañista de 75 años en la playa de Chipiona (Cádiz). Hoy han recogido juntos un reconocimiento entregado por la subdelegada del Gobierno de España, Ana López.

La Guadia Civil ha celebrado la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con un acto desarrollado en la sede de su comandancia, en la avenida de Medina Azahara. Manuel Suanes, agente del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona), ha recordado que el rescate tuvo lugar cuando su hijo se percató de que una persona dejaba de nadar y permanecía flotando boca abajo en el agua con la cabeza sumergida.

"Cuando me acerqué, vi que estaba flotando en el agua. La saqué del agua, la giré y al verle la cara vi que estaba inconsciente. Se le veían en la piel las primeras coloraciones de la falta de oxígeno. Cargué con él hasta la orilla, aproximadamente, 25 metros, y mientras iba gritando, pidiendo ayuda. Una vez que llegué a la orilla, se acercaron algunas personas y me ayudaron a colocar el cuerpo fuera del agua. También tuvimos la suerte de que uno de los bañistas dijo ser enfermero y entre los dos, rápidamente, iniciamos la reanimación", ha relatado a los medios de comunicación.

Después de esto, llegaron los servicios de salvamento y una ambulancia medicalizada. El personal médico continuó con las maniobras de reanimación "un buen rato y, finalmente, logró respirar por sí mismo y fue trasladado en ambulancia al hospital", ha explicado.

Cuando todo acabó, su hijo, que hasta ese momento había manejado bien la situación, "dijo 'me voy a sentar, que estoy mareado', y permanecimos un rato ahí", ha recordado el agente. Pese al susto, "estábamos contentos y muy orgullosos", afirma. Manuel Suanes ha destacado este domingo que ser guardia civil "es un honor y un orgullo que se vive dentro".

Víctima de disparos de los furtivos

A preguntas de los periodistas, este guardia civil ha reconocido que el rescate de un bañista no ha sido el único hecho singular para él en los últimos tiempos. Así, ha explicado que él mismo fue uno de los agentes que sufrió los disparos de cazadores furtivos en la localidad de Montoro.

El Instituto armado ha denominado Azahar-Ignavos la operación, explotada el pasado febrero, en la que se detuvo a dos personas como presuntos autores de un intento de homicidio, atentado contra agente de la autoridad, amenazas y delitos contra la flora y la fauna, después de que recibiesen con disparos a los agentes que investigaban una presunta infracción en una zona rural de Montoro. Entre otros resultados, también intervinieron el rifle utilizado para esta agresión.

Manuel Suanes ha precisado hoy que no resultó herido. Los agentes no pudieron responder al ataque con fuego "porque no teníamos visibilidad y lo único que pudimos hacer es parapetarnos. Era una zona frondosa de monte y no teníamos visión y sin visión no se puede efectuar un tiro". También ha confirmado que es la primera vez que le disparan "y espero que la última".