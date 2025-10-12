Magno Pleno Crucis

El acto de entrega de llaves de los apartamentos para mayores de Sama Naharro en Córdoba (con luz desde este miércoles para que sus 113 inquilinos puedan empezar una nueva vida) fue el último en que el presidente andaluz, Juanma Moreno (Moreno Bonilla para los fans de su progenitora y para los señores de la oposición), acudió a un acto público sin que alguien le preguntara por los cribados del cáncer de mama. Era 29 de septiembre y, desde entonces, la Junta de Andalucía torea como puede la crisis generada por los fallos de las mamografías a las puertas de las elecciones autonómicas.

Precisamente el miércoles, el día en que miles de mujeres se echaban a las calles de Andalucía para exigir que se esclareciesen esos fallos y el presidente comparecía para informar de que había aceptado la dimisión de la consejera de Sanidad, el alcalde de Córdoba viajaba a Sevilla para desvelar el futuro de la ronda Norte. A lo mejor no era el mejor día para plantarse en el Parlamento andaluz, en estado de efervescencia porque el día siguiente había una sesión de control al presidente de alto voltaje político, pero fue el elegido por las consejeras de Cultura, Patricia del Pozo, y Fomento, Rocío Díaz, para dar a conocer a José María Bellido sus planes sobre la avenida de la Arruzafilla. Los 600 metros de ronda que unirán las glorietas de Hipercor y de la Académica García Moreno respetarán el trazado que había previsto, pero elevando la cota con «ajustes de rasante leves» y soterrando los restos de la basílica visigoda que hallaron los arqueólogos.

La decisión, que no ha tenido que ir a la Comisión de Cultura al parecer por un artículo de la ley de Patrimonio, permite mantener vivo el proyecto y comenzar la obra (que ya estaba adjudicada) en breve. La oposición jalea desde hace días a los vecinos para que se opongan a la iniciativa (lo ha hecho sobre todo el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado) y arremete contra la solución planteada. Los socialistas proponen una salida más costosa: salvar el yacimiento con un túnel soterrado y en trinchera alertando de que el PP quiere hacer «la segunda joroba de Córdoba después de la de Asland»; Hacemos: poner en valor el hallazgo y pasar de hacer la ronda; y Vox: dejar las cosas como están.

La ronda Norte también fue motivo de bronca en el pleno, que tuvo duración récord gracias a que la Corporación quiso debatir las siete mociones previstas (había ganas de conversar, está claro), además de las ordenanzas fiscales y prácticamente todos los puntos de gestión (incluida una factura por la compra de embutido para Villarrubia). «Esto ha sido como un vuelo Madrid-Tokio», resumió el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, al término de la sesión a eso de las 20 horas. Aquello, la verdad, pareció el ensayo general del Magno Vía Crucis pero las 14 estaciones (Jesús es condenado a muerte, Jesús carga con la cruz...) se quedaron cortas y hubo que darle una vuelta al rosario para completar la liturgia plenaria con los ruegos y preguntas. Los capitulares salieron entumecidos de los remos inferiores y con contracturas musculares, pero con varios vídeos grabados para sus redes sociales y la satisfacción del deber cumplido. Las cosas como son.

Si el pleno fue el ensayo, el Magno Vía Crucis de verdad (el cuarto que celebra ya la ciudad que se suma a la moda de las magnas) tuvo lugar el sábado con media ciudad volcada (la previsión apuntaba a que habría 150.000 personas, muchas de ellas llegadas de la provincia), y la otra media (incluido algún cofrade cansado de tanta magnitud), refugiada en sus domicilios particulares. Nunca llueve a gusto de todos. Los organizadores, más allá de la fe, subrayan el impacto económico de la cita y agradecen el esfuerzo titánico de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para velar por la seguridad y la movilidad (limitada) de la jornada. El plan diseñado por el jefe de Policía Local, Juan Díaz, fue una auténtica prueba de fuego para los agentes y la ciudadanía cordobesa en general.

La semana ha concluido con un jarro de agua fría para el norte de la provincia, que se queda fuera de la planificación eléctrica del Gobierno central para el horizonte 2025-2030. La subdelegada, Ana López, justificó la exclusión por la «gran riqueza ecológica y ambiental» de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, mientras la Diputación y la Junta han anunciado que presentarán alegaciones porque está’ en juego, entre otras cosas, abastecer proyectos industriales que supondrían un importante paso para el desarrollo socioecónomico de Córdoba. A ver si hay magnanimidad por parte del Ejecutivo. n