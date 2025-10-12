Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 12 de octubre de 2025

Día Hispanidad

Actos en honor de la Patrona de la Guardia Civil

El acto central comenzará a las 09.15 horas, en la Avenida Medina Azahara, sede de la Comandancia; a las 10.15, se realizará un desfile militar con la participación de diversas unidades de la Guardia Civil. Intervendrán distintas unidades del cuerpo, tales como una escuadra de gastadores, dos secciones compuestas por guardias civiles de la Comandancia, una sección de guardias civiles de distintas especialidades, así como vehículos que habitualmente son utilizados por los guardias civiles en su servicio diario. El objetivo del desfile es acercar la institución a la ciudadanía y mostrar las especialidades del Cuerpo, y a las 12.00 horas, habrá una misa en la Mezquita-Catedral de Córdoba oficiada por el obispo Monseñor Jesús Fernández González.

CÓRDOBA. Comandancia Guardia Civil y Mezquita-Catedral. Av. Medina Azahara y Cardenal Herrero, 1. Desde las 09.15 horas.

Música

Concierto ‘La Hispanidad se vive en Córdoba’

Desde las 17.00 h, Córdoba sonará a fiesta, tradición y alegría compartida a cargo del grupo Siempre así, José Manuel Soto y Cosita Wena. Localidades de 30 a 50 euros.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 17.00 horas.

Teatro

Representación de La obra ‘El ocaso de un linaje’

La acción se desarrolla en el año 1.941. Mientras se busca una nueva sede para el Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba, el palacio de los Paez Castillejo es apenas una sombra de lo que fue, un edificio semiabandonado y puesto a la venta. Será la oportunidad perfecta para que el edificio recobre su antiguo esplendor y se convierta en la nueva sede del Museo. Inscripción previa en conocetupatrimonio.com. Plazas limitadas.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 13.00 horas.

Música

Recital de guitarra flamenca

El guitarrista José de la Marga actuará en el Centro flamenco Fosforito dentro del ciclo Trasteando con la guitarra flamenca 2025. Entrada libre hasta completar aforo. Las entradas se podrán solicitar en la Posada del Potro noventa minutos antes de que dé inicio la actuación.