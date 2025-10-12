La Guía de Flora analiza el atractivo del festival en su octava edición

Diario CÓRDOBA entregará mañana lunes gratis con el ejemplar del periódico la quinta edición de la Guía de Flora, que consta de 80 páginas y en las que tendrá una amplia presencia el material gráfico y difusión en sus ediciones en papel y digital. En la publicación se recogen los artistas participantes, los distintos escenarios escogidos, además de abordar la historia del certamen desde que comenzó a celebrarse en 2017 y que alcanza este año su octava edición. La guía presta también especial atención al programa de actividades paralelas, que en cada edición se organiza para hacer más partícipe a la sociedad de este certamen. El certamen de arte floral Flora inició su andadura en 2017 por la iniciativa de la cadena Zizai Hotels, convirtiéndose a lo largo de sus sucesivas ediciones en el certamen de arte floral y botánica más importante del mundo. Además, este evento se ha integrado plenamente en la amplia programación del otoño cultural de Córdoba y alcanza repercusión internacional.

En esta ocasión, el Festival Internacional de las Flores tendrá lugar entre el 13 y el 23 de octubre en tres palacios, un museo y la Mezquita-Catedral, en los que cinco artistas internacionales crearán sus instalaciones con el tema del «futuro» como inspiración para sus obras.

Los artistas

El brasileño Wagner Kreusch trabajará en el Palacio de Viana; la mexicana Gabriela Salazar, conocida como la Musa de las Flores, lo hará en el Palacio de la Merced; el californiano Putnam Flowers montará su instalación en el Patio de los Naranjos y la madrileña Paula Anta estará en el Museo Arqueológico. Por último, Francisco José García Almodóvar, conocido como Ikefrane, participará desde el Palacio de Orive.

Junto a sus instalaciones vegetales, la programación del festival es amplia desde que en la tercera edición se comenzara a diseñar un programa de actos para acercar la botánica contemporánea. Esa unión de instalaciones y programación ha permitido un importante incremento del impacto económico de Flora, que en la pasada edición ascendió a 46,9 millones de euros, según la Universidad Loyola.

Será el próximo viernes, día 17 de octubre, cuando las cinco instalaciones en concurso montadas reciban la visita del jurado y se conozca su fallo. Pero antes, y un año más, la Guía de Flora se distribuye junto a Diario CÓRDOBA al inicio del programa, el 13 de octubre, no solo para dar cuenta de los actos que hoy arrancan, sino para acompañar al lector en esos días de expectación, curiosidad, imaginación y magia en los que los artistas van instalando sus obras, todo ello dando pistas de la personalidad, trayectoria y estilo de los concursantes con unos proyectos que, si bien son secretos, se irán levantando los próximos días sin complejos a la vista de todo el mundo.

De nuevo, la organización de Flora apuesta en su sección competitiva por confrontar artistas de distintos continentes con estilos, recursos y referentes culturales dispares con el objetivo de hacer aún más intenso y rico la pugna por un primer premio de 25.000 euros y un segundo de 10.000 euros que convierten al festival en el más singular de su género y por cuantía de los galardones en el mundo.

Precisamente, la publicación traslada al lector la importancia de la celebración del festival, además difundir el atractivo que ofrece para el otoño cultural cordobés la organización de Flora y dar a conocer la programación e historia del certamen a través del análisis de los distintos artistas que participarán y todos los actos que se han previsto.

La Guía de Flora 2025 está coordinada por el jefe de Nuevas Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito, y cuenta con los textos del periodista Juan Martínez Niza, especialista en las fiestas y tradiciones de Córdoba.

En esta ocasión cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, el Cabildo Catedral de Córdoba y Caja Rural del Sur.