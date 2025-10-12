Éxito de seguridad en el Magno Vía Crucis: Policía Nacional, bomberos y emergencias confirman que no hubo incidencias reseñables

La ciudad de Córdoba vivió este sábado una jornada histórica con la celebración del Magno Vía Crucis, que congregó a 34 hermandades procedentes tanto de la capital como de distintos puntos de la provincia. A pesar de la enorme afluencia de público y la magnitud del evento, Policía Nacional, bomberos y servicios de emergencias han confirmado que no se registraron incidencias reseñables durante el desarrollo del mismo.

Según fuentes de la Policía Nacional, el cuerpo no tuvo que intervenir en ninguna situación destacable a lo largo del recorrido. Del mismo modo, tanto los servicios de bomberos como los equipos de emergencias han señalado la total normalidad con la que transcurrió la jornada. Los retenes de bomberos disponibles tan solo tuvieron que extinguir una papelera en llamas e intervenir por unos cascotes en la calle Torrijos, ya que existía riesgo de caída.

A falta del balance oficial por parte de la Policía Local, todo apunta a que el evento se ha saldado con un resultado destacable en materia de seguridad. Este dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la gran concentración de personas que se dieron cita en las calles del centro histórico de Córdoba para presenciar este acontecimiento histórico.