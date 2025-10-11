Zacarías Mateos, técnico ortoprotésico de Sanicor: "La fascitis plantar es una de las causas más comunes de dolor en el talón"

La fascitis plantar es una de las causas más comunes de dolor en el talón. Aparece cuando la fascia plantar —una banda fibrosa que sostiene el arco del pie— se inflama por sobrecarga, tensión repetida o un calzado inadecuado. Es frecuente en personas que caminan mucho, permanecen de pie durante horas o practican deporte con impacto.

Zacarías Mateos, técnico ortoprotésico de Sanicor Ortopedia Aeropuerto, indica que este dolor suele ser punzante, sobre todo al levantarse por la mañana o después del reposo. Aunque al inicio puede parecer una simple molestia, si no se trata puede volverse crónica y limitar la movilidad.

Imagen de una fascitis plantar. / CÓRDOBA

"En Sanicor recomendamos realizar una evaluación biomecánica para analizar la pisada y el tipo de pie. Las plantillas personalizadas permiten corregir la alineación, descargar la zona de apoyo y reducir el dolor de forma significativa. Además, aconsejamos estiramientos diarios del gemelo y la fascia plantar, el uso de calcetines preventivos, aplicar frío local (por ejemplo, rodar una botella de agua congelada bajo el pie) y elegir calzado con buena amortiguación. En casos persistentes, el especialista puede indicar férulas nocturnas, fisioterapia o infiltraciones", añade este experto.

Zacarías Mateo, en las instalaciones de Sanicor. / CÓRDOBA

Estudio de la pisada

El consejo de este profesional es que "cuando sientas los primeros síntomas, no dudes en consultar con Sanicor y concertar tu cita para un estudio de la pisada y para el diseño de tus plantillas personalizadas; es la clave para un diagnóstico preciso y una recuperación completa. La atención temprana evita complicaciones, permite volver a caminar sin dolor y disfrutar de tu día a día".