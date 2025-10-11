La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La retransmisión en directo del Magno Vía Crucis, la bulla en las calles para acompañar a los pasos y el dispositivo de vigilancia desde el subsuelo centran la crónica marcada por este evento cofrade
Las cofradías acaparan la actualidad de la tarde. El Magno Vía Crucis llega a su momento culmen con las hermandades dentro de la carrera oficial. Te contamos todos los detalles de este evento histórico, minuto a minuto, con la retransmisión de las procesiones en directo. Te contamos, por ejemplo, que las calles de la ciudad se han llenado de bulla durante todo el día, especialmente para acompañar a los pasos en su caminar hasta la Catedral desde cada punto de partida. Por otra parte, nos adentramos también en el dispositivo policial que vela por la seguridad de esta cita multitudinaria. La Policía Nacional está presente, incluso, en el subsuelo de la ciudad califal.
- En directo | Las imágenes ya han entrado en la carrera oficial
- Magna bulla para acompañar a los pasos durante la tarde
- Policías bajo el suelo para prevenir atentados, intrusismos o sabotajes en el Magno Vía Crucis
Además, destacamos estas otras noticias:
Magno Vía Crucis
- Más turistas que cofrades en la mañana del Magno Vía Crucis
- Devoción y colas en las iglesias previo al Magno Vía Crucis: "Es un privilegio formar parte de este día"
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
Córdoba ciudad
- Miles de "jugones de culo duro" toman el Palacio de la Merced
- El cordobés Enrique Aranda, jefe de Oncología Médica del hospital Reina Sofía: "Los programas de cribado de cáncer salvan muchas vidas"
- El Centro Social Rey Heredia celebra 12 años de lucha y activismo
- El Colegio de Médicos de Córdoba convoca elecciones y Carmen Arias opta a seguir como presidenta
Provincia
- Evacuado en helicóptero un trabajador tras sufrir quemaduras en La Carlota
- PSOE e IU de Peñarroya-Pueblonuevo solicitan un pleno extraordinario para exigir la liberación de Javier Marañón
- Baena da inicio al Año Cofrade 2026 con un emotivo acto en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
Campo
Andalucía
- Andalucía inicia la búsqueda de 65 radiólogos para ampliar un 10% la plantilla tras la crisis del cribado
Deportes
Internacional
- Sánchez viajará el lunes a Egipto para la firma del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza y coincidirá con Trump
