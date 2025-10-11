Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La retransmisión en directo del Magno Vía Crucis, la bulla en las calles para acompañar a los pasos y el dispositivo de vigilancia desde el subsuelo centran la crónica marcada por este evento cofrade

El Cristo de la Caridad de Pozoblanco en su paso por la carrera oficial.

Las cofradías acaparan la actualidad de la tarde. El Magno Vía Crucis llega a su momento culmen con las hermandades dentro de la carrera oficial. Te contamos todos los detalles de este evento histórico, minuto a minuto, con la retransmisión de las procesiones en directo. Te contamos, por ejemplo, que las calles de la ciudad se han llenado de bulla durante todo el día, especialmente para acompañar a los pasos en su caminar hasta la Catedral desde cada punto de partida. Por otra parte, nos adentramos también en el dispositivo policial que vela por la seguridad de esta cita multitudinaria. La Policía Nacional está presente, incluso, en el subsuelo de la ciudad califal.

Además, destacamos estas otras noticias:

