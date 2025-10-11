La actualidad del sábado 11 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los detalles del Magno Vía Crucis, las estampas inéditas que se verán en el Casco Histórico y el minuto a minuto del evento centran la crónica del día
El boletín informativo de hoy, así como la actualidad de toda la jornada, está marcada por el gran evento cofrade del año, el Magno Vía Crucis. Hoy se conmemora el 600 aniversario del primer Vía Crucis de Occidente y con este motivo, la Agrupación de Hermandades pondrá en la calle un despliegue cofrade sin precedentes. Más de 30 hermandades de Córdoba y provincia recorrerán la ciudad desde distintos puntos hasta la Catedral. Por otra parte, sin salir de este asunto te contamos las estampas inéditas que se verán en esta procesión histórica. Y por último, Diario CÓRDOBA te ofrece un directo con todos los detalles de las salidas de los templos, las entradas en carrera oficial, la música y el ambiente, minuto a minuto, desde ya.
- Córdoba saca hoy a la calle 34 pasos con una seguridad «sin precedentes»
- El Magno Vía Crucis llenará el casco histórico de Córdoba de estampas inéditas
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
Además, destacamos estas otras noticias:
Magno Vía Crucis
- Magno en imágenes, magno en espíritu: los 34 pasos, el relato, los detalles, las salidas, las entradas en carrera oficial...
- Jornada para contemplar las imágenes del Magno Vía Crucis: "Han conjugado muy bien las que hay de la capital y la provincia"
- El Magno Vía Crucis tendrá un despliegue histórico de seguridad con 1.400 agentes
- Buenas noticias para los cofrades: así será el tiempo para el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Así se ha asegurado el patrimonio y a los participantes del Magno Vía Crucis de Córdoba
Córdoba ciudad
- Nace Córdoba.info: la plaza de abastos 'online' del turismo cordobés
- Las obras para urbanizar el parque empresarial junto a la Base Logística se licitarán de nuevo con un presupuesto mayor
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas
Salud
- El modelo pionero con IA del Reina Sofía para detectar el cáncer de mama se exportará a toda Andalucía
- El cordobés Enrique Aranda, jefe de Oncología Médica del hospital Reina Sofía: "Los programas de cribado de cáncer salvan muchas vidas"
Provincia
- Junta y Diputación trabajarán para incluir al Norte en la planificación eléctrica y señalan el "nuevo varapalo" del Gobierno a Córdoba
- La familia del cordobés encarcelado en Guinea: "Es un simple trabajador, ajeno a cualquier trama de corrupción"
Cultura
Andalucía
- La Junta activa una reforma "permanente y dialogada" del cribado de cáncer y se da margen para renovar la Consejería: "No hay que correr"
Internacional
- La opositora venezolana María Corina Machado arrebata a Trump el Nobel de la Paz
- El alto el fuego entra en vigor en Gaza y las tropas israelíes inician la primera fase de su retirada
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- Dónde aparcar para ver el Magno Vía Crucis de Córdoba: el Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar