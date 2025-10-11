El boletín informativo de hoy, así como la actualidad de toda la jornada, está marcada por el gran evento cofrade del año, el Magno Vía Crucis. Hoy se conmemora el 600 aniversario del primer Vía Crucis de Occidente y con este motivo, la Agrupación de Hermandades pondrá en la calle un despliegue cofrade sin precedentes. Más de 30 hermandades de Córdoba y provincia recorrerán la ciudad desde distintos puntos hasta la Catedral. Por otra parte, sin salir de este asunto te contamos las estampas inéditas que se verán en esta procesión histórica. Y por último, Diario CÓRDOBA te ofrece un directo con todos los detalles de las salidas de los templos, las entradas en carrera oficial, la música y el ambiente, minuto a minuto, desde ya.

