Organizaciones de mayores celebran una "mejora" de la incidencia del Covid pero detectan un repunte de gripe

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha valorado este sábado la "clara mejora" que, según ha destacado, se ha dado en la situación epidemiológica de Covid-19 en Andalucía a principios de este mes de octubre, si bien ha advertido de un "repunte" de gripe en el mismo periodo de tiempo.

Así, según ha explicado la FOAM en un comunicado, en la semana 40 del presente año 2025 -entre los pasados 29 de septiembre y 5 de octubre-, la incidencia del Covid-19 se estimaba en torno a 50 casos por 100.000 personas en Andalucía, dato inferior al de la media nacional de 63,8 casos por 100.000 habitantes.

Respecto a la tasa de gripe, la federación ha advertido de un "preocupante aumento" en Andalucía, hasta situarse en una estimación de 20 casos por 100.000 habitantes en la citada semana 40, algo inferior a la tasa de 20,3 casos a nivel nacional.

Para la FOAM, estos datos, extraídos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III y el último informe de la Junta de Andalucía (semana 39), subrayan "la necesidad de medidas urgentes de prevención y vigilancia, especialmente en residencias de mayores y colectivos vulnerables".

Éxito de la vacunación

Desde la federación de organizaciones de personas mayores consideran que la reducción en la incidencia de Covid-19 "refleja el éxito de las campañas de vacunación y los protocolos reforzados", con tasas sindrómicas de 17,8 casos por 100.000 habitantes y una positividad al SARS-CoV2 del 13,2%.

No obstante, el "repunte gripal", con una positividad del 4,2% y hospitalizaciones 'proxy' de 0,8 casos por 100.000 habitantes, "urge a intensificar la inmunización antigripal en otoño", donde la gravedad incluye un 35,3% de neumonía y un 20% de admisiones en UCI.

Igualmente, desde la FOAM han valorado el "esfuerzo" de la Junta de Andalucía "en la publicación de informes detallados, como el de la semana 39, así como su "compromiso con la campaña de vacunación en residencias y personas mayores y con el control epidemiológico mediante programas de vigilancia diaria".

Sin embargo, la misma federación ha criticado que "el portal oficial de la Junta no ha actualizado los datos para la semana 40, manteniendo la información estancada en la semana 39", una "demora" que "genera incertidumbre entre familias y profesionales del sector sociosanitario".

En esa línea, desde la FOAM han señalado que "la ausencia de actualizaciones oportunas limita nuestra capacidad de reacción y pone en riesgo la confianza de la ciudadanía", y han instado a que "se publiquen los datos de la semana 40 con carácter inmediato, alineados con SiVIRA".