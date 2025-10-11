Nace Córdoba.info: la plaza de abastos 'online' del turismo cordobés

Córdoba.info es la última iniciativa creada para dinamizar el sector turístico cordobés. La idea se configura como un marketplace: una enorme plaza de abastos digital donde conectar a las empresas con los clientes, de forma que cada visitante pueda encontrar, en un solo lugar, toda la oferta cultural, patrimonial y experiencial que tiene la ciudad, como visitas guiadas, entradas a monumentos, tours por la ciudad y experiencias únicas en tablaos flamencos, espectáculos ecuestres, baños árabes o restaurantes.

Desde Córdoba.info se accede a la información turística de forma rápida, personalizada y práctica, conectando de forma directa a los usuarios con las empresas locales de sectores como el comercio, la cultura, la hostelería, la restauración y los servicios turísticos. Además, la actualización constante permitirá anticipar las demandas de los congresistas incluso antes de su llegada para que puedan optimizar al máximo su estancia en Córdoba.

La vocación de levantar este gran centro comercial online del turismo parte del Palacio de Congresos y su proyecto Embajadores. La gestión del servicio correrá a cargo de Arte en Córdoba y Datta Capital, dos empresas dedicadas al patrimonio y el análisis de datos de la economía cordobesa, que se han unido conformando la UTE Córdoba.info.

Además, la plataforma cuenta con punto de información físico y tienda —que se abrirá próximamente— en la Capilla del Hospital de San Sebastián del Palacio de Congresos cargada con una selección de los mejores y más típicos productos de Córdoba, como filigrana cordobesa, cerámica, guadamecíes y cordobanes, joyería, reproducciones arqueológicas, aceites, vinos, ibéricos y arte local. "Este respaldo físico es muy importante", valora el portavoz de Córdoba.info, Alfredo Romeo, "ya que permite prescribir personalmente la página web a todos los congresistas y los turistas que pasen por las inmediaciones del palacio".

Turistas en el punto de información de la plataforma. / AJ González

Además de dar soporte digital a los servicios y ofertas de las empresas, la plataforma también se marca el objetivo de incrementar las pernoctaciones, prolongar las estancias de los congresistas y elevar el gasto medio de consumo.

¿Quién puede unirse?

Guías turísticos oficiales, intérpretes del patrimonio, empresas de rutas y experiencias o prestadores de servicios turísticos complementarios; "en definitiva, todos aquellos que, con su trabajo diario, hacen que los visitantes se enamoren de Córdoba", tienen cabida en la nueva plataforma digital, afirma Romeo.

La vinculación es totalmente gratuita a través de un formulario que deberán completar con sus datos. En menos de dos semanas, la plataforma ya cuenta con 25 negocios turísticos adheridos, según los datos ofrecidos a este periódico.

La principal ventaja de unirse a Córdoba.info es la de aprovechar la plataforma y el punto de información para darle visibilidad al negocio y conseguir nuevos públicos. "Significa formar parte de un escaparate común donde tu propuesta gana visibilidad y alcance", recetan desde la página web. También señalan que "aquí no se trata de competir, sino de sumar: de construir entre todos la mejor carta de experiencias posibles para que los turistas vivan Córdoba de manera auténtica".