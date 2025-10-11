Miles de "jugones de culo duro" toman el Palacio de la Merced

"Llamamos 'jugones de culo duro' a aquellos que pueden estar jugando durante horas", ha explicado este sábado Kortes Serrano, editora de Combo Games (Albacete), para definir al público al que se dirigen sus juegos.

En efecto, el Palacio de la Merced se encontraba esta mañana lleno de personas sentadas alrededor de las mesas instaladas, probando juegos de mesa para conocer las últimas novedades o para decidirse por una posible compra.

El aforo del Festival Internacional de Juegos Córdoba roza los 2.000 asistentes y "está siempre lleno", ha confirmado Sonsoles Fernández, miembro de la directiva de la Asociación cultural Jugamos Tod@s, que organiza el evento en colaboración con la Diputación provincial de Córdoba.

Las estimaciones apuntan que el festival, que se celebra hasta el próximo lunes, 13 de octubre, puede superar los 10.000 visitantes y el ambiente que se registra este sábado así lo demuestra. Público de todas las edades y de diferentes ciudades de España, e incluso extranjero, ha acudido desde primera hora para conocer novedades editoriales y otros productos. Algunas personas llevaban maletas y otras se han mostrado dispuestas a regresar más tarde, ante la falta de espacio para probar determinados juegos.

Entre los presentes se hallaban María Ojeda y Fran Navarro, acompañados por sus hijos de tres años y de un año de edad. María ha explicado que "llevamos viniendo bastantes años, antes de tener niños, y ahora venimos con ellos". Su objetivo es disfrutar de un ocio diferente y del tiempo en familia, y fomentar la afición a los juegos de mesa en sus hijos.

En el festival participan 80 editoriales y entidades relacionadas con el juego, y se han instalado 58 expositores con juegos y otros productos relacionados como la artesanía y el diseño. En uno de los stands se ubica Combo Games, donde Kortes Serrano ha detallado que este año han presentado en Córdoba Kilauea, un juego que llegará a las tiendas el próximo 31 de octubre.

El Festival Internacional de Juegos Córdoba celebra en 2025 su vigésima edición y se reivindica como el evento lúdico más importante del sur de Europa. Uno de sus momentos centrales será la entrega de premios que tendrá lugar mañana domingo, a las 11.00 horas, en el Palacio de la Merced.