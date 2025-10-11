Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 11 de octubre de 2025

Califa Fest

Concierto de Raule

El artista gaditano presenta su nueva gira Dopamina con un concierto muy esperado, en la plaza de toros de Los Califas, donde interpretará sus nuevas canciones con las que intentará sorprender a sus fans. Entradas: desde 28,60 euros en elcorteingles.es

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas. Gran Vía Parque. 22.00 horas.

Música

Actuación de Chiara Oliver

La joven promesa española, finalista de Got Talent España y participante de Operación Triunfo 2023, presenta un show lleno de frescura y talento con su primer álbum La libreta rosa con el que está agotando todas las localidades en todos sus conciertos. Chiara deleitará al público con su voz cautivadora y su propuesta de pop moderno.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 21.30 horas.

Escena contemporánea

Espectáculo de danza ‘Las Propietarias’ en El teatro de la Axerquía

La compañía La Decadensia lleva a escena este espectáculo donde Carlota Berzal y María Cazenave han perdido una madre y un padre respectivamente. Además de todo lo que ordena y desordena la muerte de un progenitor, cada una de ellas ha adquirido además, una vivienda. Ahora son propietarias, terratenientes y arrendadoras. A través del humor, la parodia, el cuerpo y el hurgar en sus heridas, estas dos amigas transitan por diferentes estados explorando esta nueva condición.

CÓRDOBA. Sala Orive. Plaza de Orive. 20.0 horas.

Café Cantante

Recital flamenco con Miriam ‘La Chiqui’ en la Posada del Potro

La Posada del Potro acoge la actuación de Miriam La Chiqui. Entrada libre hasta completar aforo. Entrega de tickets 90 minutos antes del comienzo del espectáculo.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 21.00 horas.

Cosecha cultural

‘El perro del hortelano’

Puesta en escena de El perro del hortelano, a cargo de la compañía de Teatro Clásico de Córdoba, dentro del ciclo Cosecha Cultural.