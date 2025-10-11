Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 11 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 12 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Cecilia Rosales Bueno
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Rafaela Arjona Breñas
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisco Prieto Mudarra
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
