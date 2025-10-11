Los fallecidos en Córdoba el sábado 11 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 12 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Cecilia Rosales Bueno

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Rafaela Arjona Breñas

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco Prieto Mudarra

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.