Córdoba saca hoy a la calle 34 pasos con una seguridad «sin precedentes»

Córdoba conmemora hoy el 600 aniversario del primer Vía Crucis de Occidente, instaurado por San Álvaro, con la salida de 34 pasos a la calle. El evento recibirá, previsiblemente, 150.000 visitantes y su desarrollo ha motivado un despliegue de seguridad «sin precedentes», en palabras de la jefa provincial de la Policía Nacional, Dolores López.

Un total de 33 hermandades participarán en el Magno Vía Crucis y, de ellas, una docena procede de diferentes localidades de la provincia. Comenzará con la salida, a las 14.50 horas, de La Oración en el Huerto, de Cabra, desde la parroquia de San Fernando, en Huerta de la Reina. La última hermandad en regresar a su templo será La O, a las 2.50 horas de mañana domingo, en la iglesia de la Aurora, de Fátima.

En cuanto a la carrera oficial que las llevará hasta la Catedral, comenzará a las 18.30 horas en la calle Amador de los Ríos. Algunos pasos permanecerán en el templo, pero otros regresarán a sus sedes. Así, además de este sábado, también se ha programado la vuelta de imágenes los días 13, 17 y 18 de octubre.

Seguridad y coordinación

Unos 1.400 efectivos velarán este sábado, finalmente, por la seguridad del Vía Crucis Magno de Córdoba, de acuerdo con los datos facilitados ayer por la Policía Nacional, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la ciudad.

De este modo, la previsión inicial de medio millar de agentes, avanzada en los últimos días, ha sido superada por las cifras detalladas ayer durante una visita a los dos centros de coordinación del evento (de seguridad pública, Cecop, y de emergencias, Cecopal), instalados en la comisaría de la Policía Nacional ubicada en la avenida de Doctor Fleming.

En concreto, la Policía Nacional ha detallado que un millar de agentes están participando en el trabajo previo, en la labor que desarrollará este sábado y también en su actividad posterior al evento. Por otra parte, la Subdelegación ha aludido a los 200 agentes de la Guardia Civil que se implicarán en la seguridad y el Consistorio ha hecho hincapié en que la Policía Local movilizará a 212 efectivos, además de los mandos. A ellos se sumarán profesionales de la seguridad privada.

A la luz de esas cifras, la jefa de la Policía Nacional en Córdoba, Dolores López, confirmó a los medios de comunicación que este será «el mayor operativo que vamos a desarrollar» hasta el momento en Córdoba y que el Vía Crucis Magno se convertirá en «un evento sin precedentes a nivel de seguridad en la ciudad».

Por tierra y aire

Su trabajo parte del plan de prevención antiterrorista (España está en nivel 4) y de unas previsiones que apuntan a una afluencia masiva. Para desarrollarlo, contarán con el apoyo de compañeros de Sevilla, Huelva y Cádiz. Así, en el dispositivo de seguridad se implicarán unidades especiales de orden publico; unidades de prevención y reacción; la unidad aérea (con drones que apoyarán la toma de decisiones y supervisarán que no se realizan vuelos no autorizados); la unidad de subsuelo; Tedax; guías caninos; un dispositivo especial de delincuencia urbana (porque «hay gente que viene a disfrutar del evento y hay gente que viene a otras misiones como intentar robar», precisó Dolores López); y también se ha reforzado la oficina de denuncias y la Policía ofrecerá consejos a la ciudadanía.