El Colegio de Médicos de Córdoba convoca elecciones y Carmen Arias opta a seguir como presidenta

El Colegio de Médicos de Córdoba ha convocado elecciones para renovar su junta directiva, la cual está desde hace 4 años presidida por la doctora Carmen Arias Blanco, la primera mujer que accedió a este cargo en la historia de esta entidad.

Según ha sabido este diario, Carmen Arias ha decidido presentarse a la reelección, para continuar con algunos de los proyectos iniciados durante su mandato, entre los que destacan el impulso a la nueva sede que el Colegio de Médicos prevé construir en la avenida de la Arruzafa, así como proseguir con el fomento de la colegiación, de la formación y de la investigación, así como la defensa de la labor de los profesionales de la Medicina de la provincia. La lista con la que Carmen Arias concurre de nuevo a las elecciones se compondrá de algunos integrantes de la actual directiva, más alguna cara nueva.

Plazos

El calendario electoral y el censo electoral para estos comicios se encuentran disponibles en el tablón de anuncios de la sede del Colegio de Médicos y en su página web www.comcordoba.com en el área privada-ventanilla única.

El plazo de presentación de candidaturas comenzó el pasado día 8 y finaliza el 20 de octubre. Si hubiera más de una candidatura la votación se llevaría a cabo el próximo 18 de noviembre.