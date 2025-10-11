Sanidad
El Colegio de Médicos de Córdoba convoca elecciones y Carmen Arias opta a seguir como presidenta
El plazo de candidaturas está abierto hasta el 20 de octubre
El Colegio de Médicos de Córdoba ha convocado elecciones para renovar su junta directiva, la cual está desde hace 4 años presidida por la doctora Carmen Arias Blanco, la primera mujer que accedió a este cargo en la historia de esta entidad.
Según ha sabido este diario, Carmen Arias ha decidido presentarse a la reelección, para continuar con algunos de los proyectos iniciados durante su mandato, entre los que destacan el impulso a la nueva sede que el Colegio de Médicos prevé construir en la avenida de la Arruzafa, así como proseguir con el fomento de la colegiación, de la formación y de la investigación, así como la defensa de la labor de los profesionales de la Medicina de la provincia. La lista con la que Carmen Arias concurre de nuevo a las elecciones se compondrá de algunos integrantes de la actual directiva, más alguna cara nueva.
Plazos
El calendario electoral y el censo electoral para estos comicios se encuentran disponibles en el tablón de anuncios de la sede del Colegio de Médicos y en su página web www.comcordoba.com en el área privada-ventanilla única.
El plazo de presentación de candidaturas comenzó el pasado día 8 y finaliza el 20 de octubre. Si hubiera más de una candidatura la votación se llevaría a cabo el próximo 18 de noviembre.
