El Centro Social Rey Heredia celebra 12 años de lucha y activismo

El centro social Rey Heredia, ubicado junto a La Calahorra, en el Distrito Sur, ha celebrado este sábado sus 12 años de la Acampada Dignidad que llevó a la ocupación inicial del antiguo colegio hasta su cesión posterior por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Este año la jornada de convivencia y actividades se ha dedicado a Palestina "y con Gaza en nuestros corazones".

Así, los responsables del centro han convocado a una concentración a las puertas del Rey Heredia a las 12.00 horas "contra el genocidio en Palestina", concentración que dará paso a partir de las 12.30 horas a un programa de actividades culturales y familiares, entre las que se incluye una actuación del circo Hermanos Moreno; una comida popular o la actuación de El Camino, antes de dar paso a los djs que amenizarán el final de la jornada.

Concentración por Palestina. / Lola Ruiz

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a Pepe Larios por parte de la Asociación Guadalquivir, que ha descubierto una placa en reconocimiento al activista y ecologista cordobés fallecido hace un año.

La cesión del centro tuvo lugar en abril del 2016 después de tres años de ocupación. La cesión la firmó el entonces teniente de alcalde de Seguridad, Vía Pública y Gestión del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, y el presidente de la Asociación Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur, Antonio de la Rosa.