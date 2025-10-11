Aspacacor dedica en Córdoba unas jornadas a las enfermedades cardiacas de la mujer

La Diputación de Córdoba acogerá el 15 de octubre las sextas Jornadas sobre salud cardiovascular, organizadas por la Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba y Provincia (Aspacacor), bajo el lema ‘Las enfermedades cardíacas en la mujer, una realidad oculta’. La delegada de Presidencia de la institución provincial, Marta Siles, destacó, en la presentación del encuentro, «la importancia de poner el foco en una problemática sanitaria de gran relevancia social y científica como es la invisibilización del riesgo cardiovascular en las mujeres, primera causa de muerte, seguida del cáncer».

Por su parte, el presidente de Aspacacor, Alfonso Otero, insistió en que «es necesario concienciar a la sociedad y a la propia comunidad médica sobre el hecho de que las enfermedades cardiovasculares no son exclusivas del hombre». Las jornadas contarán con la participación de María del Mar Malagón, sudirectora cientifica del Imibic, que hablará sobre la relación entre salud cardiovascular y obesidad.

Presentación de las sextas jornadas de Aspacacor, que acogerá la Diputación el 15 de octubre. / CÓRDOBA

A continuación, el tema ‘Mujer y cardiopatía’, será abordado por Mónica Delgado, especialista en Cardióloga del hospital Reina Sofía. También intervendrán, por parte del Reina Sofía, las enfermeras Antonia Cepas y Ana Belén Muñoz, el especialista en Salud Mental Adrián Tejero y el cardiólogo Javier Moya, así como la fisioterapeuta Carmen de la Torre.