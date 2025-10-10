La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La jornada previa al Magno Vía Crucis, la exportación a Andalucía del sistema pionero del Reina Sofía para detectar cáncer de mama y las reacciones a la planificación eléctrica del Gobierno centran los titulares de la tarde
La actualidad de Córdoba está marcada desde ya por el Magno Vía Crucis. Todas las imágenes de la capital y provincia están ya en las iglesias preparadas para recorrer mañana las calles de la ciudad en una cita histórica. Ya se nota el ambiente en las parroquias, con el trasiego de los fieles que se han acercado a contemplar los pasos antes de la salida procesional. En otro orden de cosas, te contamos un gran avance médico. El modelo pionero de inteligencia artificial del hospital Reina Sofía para detectar el cáncer de mama que lleva años funcionando en Córdoba se exportará a todos los hospitales públicos andaluces. Y por último, siguen las reacciones a la planificación eléctrica del Gobierno. Hoy la Junta y la Diputación, que han criticado la decisión del Ejecutivo nacional, han asegurado que trabajarán para incluir al Norte de la provincia en el documento.
- Jornada para contemplar las imágenes del Magno Vía Crucis: "Han conjugado muy bien las que hay de la capital y la provincia"
- El modelo pionero con IA del Reina Sofía para detectar el cáncer de mama se exportará a toda Andalucía
- Junta y Diputación trabajarán para incluir al Norte en la planificación eléctrica y señalan el "nuevo varapalo" del Gobierno a Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Magno Vía Crucis
- Magno en imágenes, magno en espíritu: los 34 pasos, el relato, los detalles, las salidas, las entradas en carrera oficial...
- El Magno Vía Crucis tendrá un despliegue histórico de seguridad con 1.400 agentes
- Buenas noticias para los cofrades: así será el tiempo para el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
Córdoba ciudad
- Así será el nuevo tramo de la ronda Norte: trazado, carriles y todos los detalles
- Las obras para urbanizar el parque empresarial junto a la Base Logística se licitarán de nuevo con un presupuesto mayor
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas
Provincia
- La familia del cordobés encarcelado en Guinea: "Es un simple trabajador, ajeno a cualquier trama de corrupción"
- La Subdelegación dice que el problema para la electrificación en el norte es su "gran riqueza ecológica y ambiental"
- Detenido un joven en Pozoblanco por portar bolsitas de MDMA dispuestas para su venta en la feria
Ocio
- Conciertos, magia, artesanía y feria completan la agenda de un finde marcado por el Magno Vía Crucis
Cultura
- La Cátedra de Flamencología arranca su curso con artistas como Marina Heredia, Juan Manuel Cañizares o El Selu
Andalucía
- La Junta activa una reforma "permanente y dialogada" del cribado de cáncer y se da margen para renovar la Consejería: "No hay que correr"
Internacional
- La opositora venezolana María Corina Machado arrebata a Trump el Nobel de la Paz
- El alto el fuego entra en vigor en Gaza y las tropas israelíes inician la primera fase de su retirada
