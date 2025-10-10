Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jornada previa al Magno Vía Crucis, la exportación a Andalucía del sistema pionero del Reina Sofía para detectar cáncer de mama y las reacciones a la planificación eléctrica del Gobierno centran los titulares de la tarde

Visitas a las imágenes en la previa dle Vía Crucis Magno.

Visitas a las imágenes en la previa dle Vía Crucis Magno. / A.J.González

La actualidad de Córdoba está marcada desde ya por el Magno Vía Crucis. Todas las imágenes de la capital y provincia están ya en las iglesias preparadas para recorrer mañana las calles de la ciudad en una cita histórica. Ya se nota el ambiente en las parroquias, con el trasiego de los fieles que se han acercado a contemplar los pasos antes de la salida procesional. En otro orden de cosas, te contamos un gran avance médico. El modelo pionero de inteligencia artificial del hospital Reina Sofía para detectar el cáncer de mama que lleva años funcionando en Córdoba se exportará a todos los hospitales públicos andaluces. Y por último, siguen las reacciones a la planificación eléctrica del Gobierno. Hoy la Junta y la Diputación, que han criticado la decisión del Ejecutivo nacional, han asegurado que trabajarán para incluir al Norte de la provincia en el documento.

Además, destacamos estas otras noticias:

Exposiciones y rutas guiadas, actividades paralelas al Magno Vía Crucis de Córdoba

En directo | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto

Jornada para contemplar las imágenes del Magno Vía Crucis: "Han conjugado muy bien las que hay de la capital y la provincia"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las Tendillas, la Cruz del Rastro y el entorno de la Cruz Roja, puntos de concentración de público en el Magno Vía Crucis

Dos centros para una «seguridad absoluta» en el Magno Vía Crucis de Córdoba

La ciudad oculta de Medina Azahara sale a la luz gracias a la tecnología

Un estudio del Imibic desvela que el riesgo de muerte por causa respiratoria se duplica en enfermos mentales graves

