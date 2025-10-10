La actualidad de Córdoba está marcada desde ya por el Magno Vía Crucis. Todas las imágenes de la capital y provincia están ya en las iglesias preparadas para recorrer mañana las calles de la ciudad en una cita histórica. Ya se nota el ambiente en las parroquias, con el trasiego de los fieles que se han acercado a contemplar los pasos antes de la salida procesional. En otro orden de cosas, te contamos un gran avance médico. El modelo pionero de inteligencia artificial del hospital Reina Sofía para detectar el cáncer de mama que lleva años funcionando en Córdoba se exportará a todos los hospitales públicos andaluces. Y por último, siguen las reacciones a la planificación eléctrica del Gobierno. Hoy la Junta y la Diputación, que han criticado la decisión del Ejecutivo nacional, han asegurado que trabajarán para incluir al Norte de la provincia en el documento.

